Πύργος: Τουλάχιστον τρεις μήνες έκαιγιαν και δάγκωναν το 10 μηνών βρέφος, φέρει πάνω από 40 σημάδια

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους από τον Πύργο δεν αλλάζουν μόνο την εικόνα της υπόθεσης, αλλά αποτυπώνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τη διάρκεια και τη βαρύτητα όσων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη το παιδί. Το ενδιαφέρον πλέον δεν βρίσκεται στην ήδη γνωστή εξέλιξη της προφυλάκισης των δύο κατηγορουμένων, αλλά στο τι ακριβώς αποκαλύπτεται για το χρονικό της κακοποίησης και για τα τραύματα που έφερε το βρέφος.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που δημοσιεύει το patrsinews.com, η κακοποίηση του κοριτσιού φαίνεται πως δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια κατάσταση που είχε διάρκεια. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το μαρτύριο ενδέχεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο και να συνεχιζόταν μέχρι τις 16 Μαρτίου, όταν καταγράφηκε η καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο για την αποκάλυψη της υπόθεσης. Άλλες πηγές μιλούν ακόμη και για διάστημα τριών μηνών, στοιχείο που δείχνει ότι το πλήρες χρονικό εύρος της κακοποίησης παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

Υπόθεση βρέφους από Πύργο: Από τα σημάδια κακοποίησης στην ανάδοχη οικογένεια

Τι φέρεται να έκανε ο σύντροφος της μητέρας

Οι ίδιες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο βασικός κακοποιητικός ρόλος αποδίδεται στον σύντροφο της μητέρας. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, φέρεται να έκαιγε το βρέφος με τσιγάρο και να το δάγκωνε, ενώ η ιατροδικαστική εικόνα που μεταφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης μιλά για δήγματα από άνθρωπο, εγκαύματα, παλαιές σωματικές βλάβες, τραύμα στο πόδι, κάταγμα και πολλαπλές δερματικές βλάβες.

Τα νεότερα δημοσιεύματα προσθέτουν πως τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του παιδιού ξεπερνούν τα 40, ενώ έχουν εντοπιστεί και κατάγματα στα πόδια. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξαν ότι τα κατάγματα προκλήθηκαν από ατύχημα, κάτι που πλέον αξιολογείται στο πλαίσιο της δικαστικής και ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Ο ρόλος που αποδίδεται στη μητέρα

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και η μητέρα του βρέφους, όχι μόνο επειδή κατηγορείται μαζί με τον σύντροφό της, αλλά και επειδή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, δεν φέρεται να έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει όσα συνέβαιναν. Κατά την απολογία της, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενό της και γι’ αυτό δεν παρενέβαινε.

Αυτό είναι και ένα από τα πιο βαριά στοιχεία της υπόθεσης, καθώς οι αρχές εξετάζουν όχι μόνο τις πράξεις βίας που αποδίδονται στον άνδρα, αλλά και το γιατί το παιδί παρέμεινε απροστάτευτο για τόσο μεγάλο διάστημα. Η διάσταση αυτή δίνει στην υπόθεση ένα ακόμη πιο σκληρό κοινωνικό αποτύπωμα, πέρα από το καθαρά ποινικό της σκέλος. Αυτή είναι δημοσιογραφική εκτίμηση που στηρίζεται στη φύση των κατηγοριών και στα δημοσιευμένα στοιχεία της υπόθεσης.

Από την καταγγελία στη νοσηλεία

Το παιδί εντοπίστηκε μετά από καταγγελία στις 16 Μαρτίου και μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του. Οι αναφορές για τραύμα στο πόδι, κάταγμα και εκτεταμένες δερματικές βλάβες ήταν εκείνες που ενεργοποίησαν άμεσα τις αρχές και οδήγησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος.

Η εικόνα που διαμορφώνεται πλέον είναι αυτή ενός βρέφους που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φέρεται να υπέστη επαναλαμβανόμενη βία για εβδομάδες. Και αυτό είναι το σημείο που κάνει τα νεότερα της υπόθεσης ακόμη πιο βαριά: δεν μιλάμε μόνο για την αποκάλυψη μιας πράξης, αλλά για μια κακοποίηση που φαίνεται να είχε διάρκεια, επανάληψη και ένταση.

