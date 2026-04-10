Υπόθεση βρέφους από Πύργο: Από τα σημάδια κακοποίησης στην ανάδοχη οικογένεια

Προφυλακίστηκαν η μητέρα του βρέφους και ο σύντροφός της. Κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, νοσηλεύεται το βρέφος. Το μωρό θα χρειαστεί ακόμα δύο εβδομάδες νοσηλείας.

10 Απρ. 2026 11:00
Pelop News

Την ώρα που η μητέρα του 10 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας και ο σύντροφός της παίρνουν τον δρόμο για τη φυλακή, η μικρούλα ετοιμάζεται για μια νέα ζωή σε ανάδοχη οικογένεια, όπως ορίζει ο νέος νόμος.

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο, καθώς το μωρό έφερε σημάδια εμφανούς κακοποίησης τα οποία αναγνωρίστηκαν από γιατρούς του νοσοκομείου, έτρεξαν με γρήγορους ρυθμούς από την Εισαγγελία και τον ανακριτή Πύργου.

Διαβάστε: Πύργος: Προφυλακίστηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της για τη φρίκη στο 10 μηνών βρέφος, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η μητέρα του μικρού κοριτσιού και ο 20χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν από αστυνομικούς το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και κατόπιν στον ανακριτή, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή τους. Ακλόνητο στοιχείο στα χέρια των δικαστικών λειτουργών ήταν όσα είδαν οι γιατροί στο κορμάκι του βρέφους και η ιατροδικαστική εξέταση. Στις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών που έκαναν την προανάκριση, η μητέρα του παιδιού φέρεται να παραδέχτηκε ότι ο σύντροφός της ήταν αυτός που είχε προκαλέσει εγκαύματα με τσιγάρο στο κορμάκι του παιδιού, αλλά και δαγκωματιές, ιδίως όταν έβγαινε εκτός εαυτού, σε κατάσταση μέθης. Ο ίδιος δεν δέχεται τις κατηγορίες, ενώ σχετικά με τα κατάγματα που είχε το παιδάκι, και οι δύο ισχυρίζονται ότι έγιναν από πτώση του μωρού από το καλαθάκι του. Ο 20χρονος φέρεται να είναι ο βασικός κακοποιητής του βρέφους, ενώ η μητέρα κατηγορείται ότι δεν έκανε τίποτα προκειμένου να προστατεύσει το παιδί της.

Η αναδοχή

Η μικρούλα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με οστεομυελίτιδα και, σύμφωνα με τους γιατρούς, θα απαιτηθούν άλλες δύο εβδομάδες νοσηλείας. Οπως αποκάλυψε χθες η «Π», με εντολή του εισαγγελέα, η μητέρα του παιδιού είχε απομακρυνθεί από το κοριτσάκι, το οποίο βρίσκεται πλέον υπό την επίβλεψη νοσηλεύτριας, ενώ θα κινηθούν οι διαδικασίες για να μεταφερθεί αρχικά σε κάποιο ίδρυμα και στη συνέχεια σε ανάδοχη οικογένεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4538.

Το χρονικό

Ολα ξεκίνησαν όταν η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο Νοσοκομείο Πύργου. Εκεί οι γιατροί είδαν ύποπτα σημάδια και η 20χρονη πήρε το παιδί και έφυγε.

Σήμανε συναγερμός στην Αστυνομία και η μητέρα επέστρεψε στο νοσοκομείο με το μωρό, για να ακολουθήσει διακομιδή στο Καραμανδάνειο. Οι έμπειροι γιατροί αμέσως κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Τα σπασίματα που είχε το παιδί δεν γίνονται από μόνα τους, ούτε από πτώση, όπως παρατήρησε ο διευθυντής του ΕΣΥ, παιδοχειρουργός και μέλος της επιτροπής για την κακοποίηση ανηλίκων του υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασίλης Αλεξόπουλος. Οι γιατροί διαπίστωσαν και παλαιότερα τραύματα από καψίματα και δαγκωματιές. Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση και στη συνέχεια όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν παραδόθηκαν στον εισαγγελέα Πύργου, ο οποίος, μετά τη μελέτη τους, έδωσε την εντολή να ασκηθούν διώξεις στη μητέρα και τον σύντροφό της.

Αλεξόπουλος: «Δεν υπάρχει πλέον ασυλία»

Το χθεσινό ρεπορτάζ της «Π» περιέγραφε τον φόβο που καταγράφει το υγειονομικό προσωπικό του Καραμανδανείου στα μάτια και τις αντιδράσεις του δέκα μηνών βρέφους.

«Κανείς μας δεν μπορεί να γνωρίζει τι έχει ζήσει και τι κρύβει στην ψυχούλα του» μας έλεγε ο Βασίλης Αλεξόπουλος. Λίγες ώρες μετά απαντήθηκε από τις διωκτικές αρχές, που προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας του και του συντρόφου της.

Τα σημάδια στο κορμάκι του αποκάλυπταν το μαρτύριό του. Το υγειονομικό προσωπικό έδωσε μάχη για να αποκαλυφθεί το δράμα του. «Δεν αισθανόμαστε καμία δικαίωση. Οπου υπάρχει πόνος δεν μπορούμε να εκφράζουμε ικανοποίηση και δικαίωση. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι στέλνεται πλέον ένα σαφές μήνυμα στους κακοποιητές ότι τίποτα δεν περνάει απαρατήρητο. Δεν υπάρχει πλέον ασυλία. Αυτό πιστεύω ότι θα βάλει φρένο στις άρρωστες διαθέσεις τους» δήλωσε στην «Π» ο κ. Αλεξόπουλος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πολλές υποθέσεις σε εκκρεμότητα. Ακόμα δεν έχουν βγει πορίσματα και δεν έχουν δοθεί απαντήσεις εδώ και ένα σχεδόν χρόνο για τις υποθέσεις που έχουμε καταθέσει ο κ. Ηλιάδης κι εγώ στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Γιατί καθυστερούν τόσο;».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:22 Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα: Ουρές στους δρόμους, φεύγουν γεμάτα πλοία και λεωφορεία
12:15 Πάτρα: Χειροπέδες σε δικυκλιστή που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
12:15 ΔΝΤ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
12:09 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με κάνναβη και κοκαΐνη μετά από έλεγχο της Άμεσης Δράσης
12:03 Σύνταγμα: Συνελήφθη 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού με ναρκωτικά
12:01 Ο Ακύλας έγινε πασχαλινό αυγό και η φωτογραφία κάνει τον γύρο των θαυμαστών της Eurovision
12:00 Fuel pass 2026: «Βροχή» από απάτες με sms
11:57 Κάτω Αχαΐα: Πήγε να πάρει πίσω πινακίδες με πλαστή απόδειξη προστίμου
11:54 Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις
11:54 Πέτρος Λαγούτης και Μυρτώ Αλικάκη: Η πρώτη φορά που οι γιοι τους μιλούν για το διαζύγιο των γονιών τους
11:52 Σαντορίνη: Το Πάσχα της κατάνυξης και του φωτός
11:51 Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Λουμπαρδέα, έναν άνθρωπο του ήθους και της πυγμαχίας
11:46 Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ξαναπαγιδεύσουν 83χρονο, συνελήφθη 23χρονη
11:43 Ανοδικά η Ευρώπη, αλλά με το βλέμμα στην εύθραυστη ισορροπία ΗΠΑ – Ιράν
11:40 Τα λουλούδια του Επιταφίου: Οι συμβολισμοί πίσω από τον ανθοστόλιστο «τάφο»
11:32 Το ειδύλλιο που αιφνιδίασε τη Γαλλία: Ο Μπαρντελά και η Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα
11:32 Καλαμάκι: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που βαν κάνει όπισθεν και πέφτει πάνω σε τραμ
11:27 Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη
11:21 Politico: Το μυστικό σχέδιο Μαδούρο για αγορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων
11:16 Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής με μηνιγγίτιδα στα Τρίκαλα, ποια η εικόνα της υγείας του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
