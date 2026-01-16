Πύργος: Τρελή καταδίωξη 16χρονου οδηγού, πήρε κρυφά το αμάξι της μητέρας του

Ξέφρενη καταδίωξη και απόπειρες εμβολισμού περιπολικών με πρωταγωνιστή 16χρονο στον Πύργο, το βράδυ της Πέμπτης 15/01/2026.

Ο ανήλικος όπως αποδείχθηκε άρπαξε το αυτοκίνητο της μητέρας του και βγήκε στους δρόμους με συνοδηγό έναν συνομήλικό του φίλο. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν άνδρες της ΟΠΚΕ στην οδό Αλφειού του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Αντί για φρένο όμως, ο ανήλικος πάτησε τέρμα το γκάζι και εξαφανίστηκε, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα ακολούθησε μια ξέφρενη πορεία προς το Επιτάλιο, το Ανεμοχώρι, τα Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα, το Πελόπιο και πάλι πίσω προς Πύργο.

Το αυτοκίνητο εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν, αλλάζοντας κατεύθυνση, ανεβάζοντας ταχύτητα και παίζοντας επικίνδυνα με τα όρια.

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν ο 16χρονος, επιχείρησε να εμβολίσει τα περιπολικά, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο αστυνομικούς και διερχόμενους οδηγούς.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ενισχύθηκαν, στήθηκαν μπλόκα, δρόμοι «χτενίστηκαν» και η καταδίωξη κράτησε πάνω από μία ώρα.

Το τέλος γράφτηκε κοντά σε καταυλισμό ΡΟΜΑ, στην περιοχή της οδού Αλφειού, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες τόσο στον ανήλικο οδηγό όσο και στον φίλο του.

Την ίδια στιγμή, μια γυναίκα εμφανιζόταν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας δηλώνοντας πως ο ανήλικος γιος της είχε πάρει το αυτοκίνητό της κρυφά.

Πηγή: patrisnews.com

