Πύρινη κόλαση στη Χιλή: Τουλάχιστον 20 νεκροί, χιλιάδες σπίτια στάχτη – Η φωτιά σβήνει ολόκληρες πόλεις

Οι ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το Σάββατο στη νότια Χιλή συνεχίζουν να σαρώνουν την περιοχή για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 20 νεκρούς και τεράστια καταστροφή. Οι φλόγες, τροφοδοτούμενες από καύσωνα και ισχυρούς ανέμους που έφταναν τα 70 χλμ/ώρα, έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και έχουν μετατρέψει ολόκληρες γειτονιές και πόλεις σε στάχτη.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό του υπουργού Εσωτερικών Άλβαρο Ελισάλδε, οι νεκροί ανέρχονται σε 20, ενώ οι πυρόπληκτοι ξεπερνούν τους 1.500. Περισσότερα από 1.000 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η έκταση που έχει καεί υπολογίζεται σε περίπου 350.000 στρέμματα, με επίκεντρο τους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο. Νέες εστίες έχουν εμφανιστεί και στον νομό Αραουκανία.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς, που επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, δήλωσε: «Καταφέραμε να ελέγξουμε ή να περιορίσουμε μέρος των πυρκαγιών, όμως κάποιες παραμένουν πολύ ενεργές και δίνουμε εντατική μάχη». Η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση φυσικής καταστροφής στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο, επιτρέποντας την ανάπτυξη του στρατού για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πόλεις όπως η Λιρκέν και η Πένκο έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές, με ολόκληρες γειτονιές να έχουν εξαφανιστεί. Κάτοικοι περιγράφουν δραματικές στιγμές διαφυγής: «Προσπάθησα να καταβρέξω το σπίτι, αλλά οι φλόγες έφτασαν γρήγορα. Πήρα τον γιο μου και φύγαμε τρέχοντας», ανέφερε η Γιαγόρα Βάσκες από τη Λιρκέν. Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους λόγω αποκλεισμένων δρόμων και να διαφύγουν πεζή μέσα από καύτρες και καπνό.

Η περιοχή είχε πληγεί σοβαρά και το 2010 από σεισμό 8,8 Ρίχτερ και τσουνάμι. «Τότε είχαμε κύμα νερού, τώρα έχουμε κύμα φωτιάς», δήλωσε η Μαρελί Τόρες, 53 ετών, που έχασε το σπίτι της για δεύτερη φορά.

Οι αρχές αποδίδουν την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών στην παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ετών, που έχουν φτάσει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Η εθνική εταιρεία δασών (CONAF) ανέφερε ότι χθες εξακολουθούσαν να καίγονται περίπου 14.000 στρέμματα.

Παρόμοιες καταστροφικές πυρκαγιές σημειώθηκαν πρόσφατα και στην Παταγονία της Αργεντινής, όπου κάηκαν πάνω από 150.000 στρέμματα.

