Πυρκαγιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για πυρκαγιά στην έκταση των πρώην κεραμοποιείων Αλλατίνη, ενός ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος που χρονολογείται από τις αρχές του 20ού αιώνα και αποτελεί διατηρητέο μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε σωρούς απορριμμάτων σε υπαίθριο χώρο γύρω στις 19:30. Από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, οι φλόγες φαίνονται να έχουν επεκταθεί και στο εσωτερικό κτιρίου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί, καθώς η περιοχή είναι εγκαταλελειμμένη και δεν υπάρχουν εργαζόμενοι ή κάτοικοι.

Η κεραμοποιία Αλλατίνη, γνωστή και ως «Κεραμοποιεία Αλλατίνη», βρίσκεται στην οδό Αλλατίνη στην Πυλαία και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο. Τα τελευταία χρόνια η έκταση χρησιμοποιείται περιορισμένα, ενώ έχουν υπάρξει προτάσεις για ανάπλαση και πολιτιστική αξιοποίηση.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, με πρώτες ενδείξεις να δείχνουν πιθανή εμπρησμό ή αμέλεια σε απορρίμματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



