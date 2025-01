Πυρκαγιές Λος Αντζελες: Στους 10 οι νεκροί, σύλληψη υπόπτου για εμπρησμό, σκηνές αποκάλυψης ΒΙΝΤΕΟ

Την ώρα που μαίνονται οι φονικές και καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Αντζελες αυξάνεται δραματικά και ο αριθμός των νεκρών. Σύμφωνα με τις Αρχές οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στον πύρινο όλεθρο, στην Καλιφόρνια, ανέρχονται σε 10.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Καλιφόρνια: Χιλιάδες άστεγοι, celebrities αντιμέτωποι με τις φλόγες, τεράστιες καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ

Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο πραγματικός απολογισμός θα παραμείνει ασαφής μέχρι να είναι ασφαλές για τους ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε γειτονιές. «Η ταυτοποίηση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, καθώς το Τμήμα Ιατροδικαστών δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις τοποθεσίες θανάτου λόγω των συνθηκών πυρκαγιάς και των ανησυχιών για την ασφάλεια», ανέφεραν οι αρχές.

These should be called the Shell fires, the Exxon Mobil fires, the DAPL Pipeline fires! The oil profits were not worth it!

Los Angeles 2025…

Drone footage shows widespread destruction in Los Angeles, with entire neighborhoods reduced to ash.

The damage so far could cost… pic.twitter.com/nVd5XtJvV0

— General Strike 🍀(Terrence Daniels) (@Terrence_STR) January 9, 2025