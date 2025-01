Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Καλιφόρνια: Χιλιάδες άστεγοι, celebrities αντιμέτωποι με τις φλόγες, τεράστιες καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ

Η Καλιφόρνια βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς πέντε μεγάλες φωτιές συνεχίζουν να καταστρέφουν τεράστιες εκτάσεις γης και να προκαλούν εκκενώσεις σε όλη την περιοχή.

Οι φλόγες, οι οποίες ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους και τη συνεχιζόμενη ξηρασία, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ενώ η οικονομική ζημιά εκτιμάται σε 52 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την καταστροφή τη μεγαλύτερη στην ιστορία της αμερικανικής πολιτείας.

These should be called the Shell fires, the Exxon Mobil fires, the DAPL Pipeline fires! The oil profits were not worth it!

Los Angeles 2025…

Drone footage shows widespread destruction in Los Angeles, with entire neighborhoods reduced to ash.

The damage so far could cost… pic.twitter.com/nVd5XtJvV0

— General Strike 🍀(Terrence Daniels) (@Terrence_STR) January 9, 2025