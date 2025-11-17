Πυροβόλησαν παίκτη του NFL στο κέντρο του Μανχάταν ΒΙΝΤΕΟ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Kris Boyd, αμυντικός των New York Jets στο NFL, ο οποίος πυροβολήθηκε στην κοιλιά νωρίς το πρωί της Κυριακής (16/11) στο Μανχάταν.

Όπως αναφέρει το BBC, γύρω στις 02:00 τοπική ώρα το πρωί της Κυριακής, η αστυνομία έλαβε μια κλήση για πυροβολισμό, έξω από το πολυτελές εστιατόριο Sei Less, στο κέντρο του Μανχάταν.

Σύμφωνα με το CBS, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσχωρήσει σε κάποια σύλληψη.

«Είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση που αφορά τον Kris Boyd και δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν», δήλωσε εκπρόσωπος των Jets στο BBC.

Πριν από λίγο η Αστυνομία έδωσε στην κυκλοφορία ένα βίντεο που φαίνεται του ύποπτου.

NEW: The NYPD releases video of the suspect in the Midtown, Manhattan shooting of New York Jets cornerback Kris Boyd that occurred around 2 AM Sunday. “Leaving the Jets cornerback in stable but critical condition.” A manhunt is underway for the suspect. pic.twitter.com/IRkGxVSsrJ — RedWave Press (@RedWave_Press) November 17, 2025

Πριν ενταχθεί στους Jets νωρίτερα φέτος, ο Boyd έπαιξε δύο σεζόν με τους Houston Texans, μετά από μία σεζόν με τους Arizona Cardinals και τέσσερις σεζόν με τους Minnesota Vikings.

Ο παίκτης των Τζετς βρισκόταν εκτός δράσης λόγω ενός τραυματισμού στον ώμο που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης της ομάδας τον Αύγουστο.

Ο συμπαίκτης του, Jermaine Johnson, δημοσίευσε στο X ένα μήνυμα ζητώντας προσευχές για τον συμπαίκτη του.

«Παρακαλώ όλους να στείλουν τις προσευχές τους στον αδερφό μου και συμπαίκτη μου Kris Boyd και στην οικογένειά του!!! Κύριε, σε παρακαλώ, άπλωσε το θεραπευτικό σου χέρι πάνω από τον Kris και οδήγησέ τον πίσω στην υγεία και την ασφάλεια. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ τον να περάσει αυτό με ασφάλεια. Στο όνομά σου, Αμήν».

