Πυροβόλησαν πατέρα και γιο στον Αγιο Δημήτριο

Την έρευνα για την ενέδρα με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 12/01/2026, έξω από ψητοπωλείο στον Αγιο Δημήτριο, με στόχο τον ιδιοκτήτη και τον γιο του, ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.

Το ρολόι έδειχνε 2:40 τα ξημερώματα και οι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής είχαν τελειώσει τη δουλειά και ετοιμάζονταν να φύγουν. Ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά τους ένα ΙΧ αυτοκίνητο με τρεις άνδρες στο εσωτερικό του και τουλάχιστον ένας από αυτούς άρχισε να πυροβολεί εναντίον του 70χρονου και του 39χρονου γιου του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στα πόδια.

Με ίδια μέσα τα δύο θύματα, μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική κλινική προκειμένου να τους παρασχεθεί περίθαλψη και να υποβληθούν σε εξετάσεις.

Η Αστυνομία απέκλεισε το σημείο και εντόπισε 4 κάλυκες των 9mm, πού θα εξεταστούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Παράλληλα, το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ξεκίνησε να συλλέγει μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

