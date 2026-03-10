Αποκάλυψη Reuters: Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν

Σχεδόν 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και επιβεβαίωσε το Πεντάγωνο.

Πάλμας: Η Κύπρος δεν ήταν στόχος, αλλά λειτούργησε με πλήρη ετοιμότητα

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι οι τραυματισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των συγκρούσεων που εξελίσσονται στο μέτωπο της σύρραξης. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η συντριπτική πλειονότητα των τραυματισμών χαρακτηρίζεται ελαφριά, ενώ 108 στρατιωτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία τους μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο αριθμός των τραυματιών δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως και εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον επίσημο απολογισμό που είχε δημοσιοποιήσει αρχικά το Πεντάγωνο. Συγκεκριμένα, οι αρχικές ανακοινώσεις έκαναν λόγο για 8 σοβαρά τραυματισμένους Αμερικανούς στρατιωτικούς, χωρίς να περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι τραυματισμοί μικρότερης βαρύτητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



