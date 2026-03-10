Αποκάλυψη Reuters: Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι οι τραυματισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των συγκρούσεων που εξελίσσονται στο μέτωπο της σύρραξη

Αποκάλυψη Reuters: Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
10 Μαρ. 2026 21:30
Pelop News

Σχεδόν 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και επιβεβαίωσε το Πεντάγωνο.

Πάλμας: Η Κύπρος δεν ήταν στόχος, αλλά λειτούργησε με πλήρη ετοιμότητα

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι οι τραυματισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των συγκρούσεων που εξελίσσονται στο μέτωπο της σύρραξης. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η συντριπτική πλειονότητα των τραυματισμών χαρακτηρίζεται ελαφριά, ενώ 108 στρατιωτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία τους μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο αριθμός των τραυματιών δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως και εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον επίσημο απολογισμό που είχε δημοσιοποιήσει αρχικά το Πεντάγωνο. Συγκεκριμένα, οι αρχικές ανακοινώσεις έκαναν λόγο για 8 σοβαρά τραυματισμένους Αμερικανούς στρατιωτικούς, χωρίς να περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι τραυματισμοί μικρότερης βαρύτητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:23 Πώς να προλάβετε τις αλλεργίες της άνοιξης, η λήψη προληπτικών μέτρων
23:03 Ανείπωτη τραγωδία: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες
22:46 Πολλά τα λεφτά στο Τζόκερ, οι τυχεροί αριθμοί
22:45 Αντεπίθεση της μικρής οθόνης με Eurovision, Μουντιάλ, Ρουβά, Μπέζο, Ντενίση και Μακρυπούλια
22:39 Αυτοψία Νικολακόπουλου σε Ωλένη και Γούμερο, έρχεται στον Πύργο ο Κατσαφάδος
22:35 Μπορείς μόνο με 2.000 φορητές τουαλέτες να γίνεις εκατομμυριούχος; Η απάντηση είναι ναι!
22:30 Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες
22:20 Κινηματογραφική απόδραση: Από τις σκάλες το έσκασαν από τους φρουρούς οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Τεχεράνη: Νέες εκρήξεις, άγνωστο ποιοι ήταν οι στόχοι
22:00 ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί
21:50 «Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν»
21:40 Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ, ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Αποκάλυψη Reuters: Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
21:20 Ένα σούπερ-τάνκερ πέρασε από το Ορμούζ μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα
21:10 Λευκός Οίκος: Το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει συνοδεύσει πλοίο μέσω του στενού του Ορμούζ
21:00 Μητσοτάκης: Πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας
20:50 Παρθενάκης στον peloponnisos FM: «Το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης βρήκε την χαμένη αίγλη»
20:40 «Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί σεξουαλικά. Έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους», μαρτυρία Μοιραράκη για το ταξίδι στο Ιράν
20:29 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον ΝΟ Σαρωνίδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ