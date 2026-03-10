Πάλμας: Η Κύπρος δεν ήταν στόχος, αλλά λειτούργησε με πλήρη ετοιμότητα

Μήνυμα καθησυχασμού, αλλά και διατήρησης της ετοιμότητας, έστειλε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν βρέθηκε υπό άμεση απειλή τις τελευταίες ημέρες, παρότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας λόγω της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Όπως είπε, οι απειλές που καταγράφηκαν αφορούσαν τις βρετανικές βάσεις στο νησί και όχι την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναφερόμενος στην ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν, ο Κύπριος υπουργός απέδωσε την αρχική διατύπωση του Γάλλου προέδρου σε λανθασμένη αποτύπωση, η οποία στη συνέχεια διορθώθηκε ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οι αναφορές αφορούσαν την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Κύπρο. Την ίδια στιγμή, πάντως, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη γαλλική παρουσία στο νησί, σε μια περίοδο αυξημένης περιφερειακής έντασης. Η επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο και η δημόσια δέσμευσή του για ευρωπαϊκή στήριξη είχαν ήδη αναδείξει τη σημασία που αποδίδουν Παρίσι και εταίροι στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Πάλμας επιβεβαίωσε επίσης ότι ένα drone έπληξε τις βρετανικές βάσεις, προκαλώντας ελαφρές ζημιές, ενώ άλλα δύο κατέπεσαν ή αναχαιτίστηκαν στην περιοχή. Το Reuters είχε μεταδώσει από τις 3 Μαρτίου ότι drone τύπου Shahed έπληξε τον διάδρομο της RAF Akrotiri και ότι δύο ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν, γεγονός που οδήγησε σε ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατιωτική αντίδραση στήριξης προς την Κύπρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας και στη στήριξη από Ελλάδα και Γαλλία, τονίζοντας ότι η Αθήνα στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Λευκωσίας, ενώ το Παρίσι έστειλε σαφές πολιτικό και επιχειρησιακό μήνυμα συμπαράστασης. Η γαλλική και ελληνική εμπλοκή στην ενίσχυση της αεράμυνας της Κύπρου είχε ήδη καταγραφεί από το Reuters, το οποίο ανέφερε αποστολή αντιαεροπορικών και αντι-drone μέσων από ευρωπαϊκές χώρες μετά το χτύπημα στη βρετανική βάση.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα, ο Πάλμας υποβάθμισε την επιχειρησιακή της σημασία, αποδίδοντάς την περισσότερο σε πολιτική και επικοινωνιακή αντίδραση της Άγκυρας. Οι σχετικές πληροφορίες για μεταφορά έξι τουρκικών F-16 στη βόρεια Κύπρο είχαν μεταδοθεί από το Reuters στις 9 Μαρτίου, ενώ νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι η Τουρκία εξέταζε αυτό το ενδεχόμενο στο πλαίσιο της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Ο ίδιος απέφυγε να προχωρήσει σε ασφαλείς εκτιμήσεις για τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και ότι οι εξελίξεις έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την οικονομία και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Λευκωσία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον καθησυχασμό των πολιτών και στη διατήρηση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η γεωγραφική θέση της Κύπρου την κρατά αναπόφευκτα κοντά στις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής.

