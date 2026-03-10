Πάλμας: Η Κύπρος δεν ήταν στόχος, αλλά λειτούργησε με πλήρη ετοιμότητα

Η Λευκωσία επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους, χωρίς να εγκαταλείπει την αυξημένη επιφυλακή στην περιοχή.

Πάλμας: Η Κύπρος δεν ήταν στόχος, αλλά λειτούργησε με πλήρη ετοιμότητα
10 Μαρ. 2026 17:35
Pelop News

Μήνυμα καθησυχασμού, αλλά και διατήρησης της ετοιμότητας, έστειλε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, ξεκαθαρίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν βρέθηκε υπό άμεση απειλή τις τελευταίες ημέρες, παρότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας λόγω της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Όπως είπε, οι απειλές που καταγράφηκαν αφορούσαν τις βρετανικές βάσεις στο νησί και όχι την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναφερόμενος στην ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν, ο Κύπριος υπουργός απέδωσε την αρχική διατύπωση του Γάλλου προέδρου σε λανθασμένη αποτύπωση, η οποία στη συνέχεια διορθώθηκε ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οι αναφορές αφορούσαν την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Κύπρο. Την ίδια στιγμή, πάντως, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη γαλλική παρουσία στο νησί, σε μια περίοδο αυξημένης περιφερειακής έντασης. Η επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο και η δημόσια δέσμευσή του για ευρωπαϊκή στήριξη είχαν ήδη αναδείξει τη σημασία που αποδίδουν Παρίσι και εταίροι στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Πάλμας επιβεβαίωσε επίσης ότι ένα drone έπληξε τις βρετανικές βάσεις, προκαλώντας ελαφρές ζημιές, ενώ άλλα δύο κατέπεσαν ή αναχαιτίστηκαν στην περιοχή. Το Reuters είχε μεταδώσει από τις 3 Μαρτίου ότι drone τύπου Shahed έπληξε τον διάδρομο της RAF Akrotiri και ότι δύο ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν, γεγονός που οδήγησε σε ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατιωτική αντίδραση στήριξης προς την Κύπρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας και στη στήριξη από Ελλάδα και Γαλλία, τονίζοντας ότι η Αθήνα στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Λευκωσίας, ενώ το Παρίσι έστειλε σαφές πολιτικό και επιχειρησιακό μήνυμα συμπαράστασης. Η γαλλική και ελληνική εμπλοκή στην ενίσχυση της αεράμυνας της Κύπρου είχε ήδη καταγραφεί από το Reuters, το οποίο ανέφερε αποστολή αντιαεροπορικών και αντι-drone μέσων από ευρωπαϊκές χώρες μετά το χτύπημα στη βρετανική βάση.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα, ο Πάλμας υποβάθμισε την επιχειρησιακή της σημασία, αποδίδοντάς την περισσότερο σε πολιτική και επικοινωνιακή αντίδραση της Άγκυρας. Οι σχετικές πληροφορίες για μεταφορά έξι τουρκικών F-16 στη βόρεια Κύπρο είχαν μεταδοθεί από το Reuters στις 9 Μαρτίου, ενώ νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι η Τουρκία εξέταζε αυτό το ενδεχόμενο στο πλαίσιο της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Ο ίδιος απέφυγε να προχωρήσει σε ασφαλείς εκτιμήσεις για τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και ότι οι εξελίξεις έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την οικονομία και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Λευκωσία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον καθησυχασμό των πολιτών και στη διατήρηση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η γεωγραφική θέση της Κύπρου την κρατά αναπόφευκτα κοντά στις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:29 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον ΝΟ Σαρωνίδας
20:20 Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε για πρώτη φορά δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
20:11 Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν οι μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου
20:00 Το 3λεπτο workout της Αν Χάθαγουεϊ που γίνεται εύκολα και στο σπίτι
19:50 «Η κοπέλα τρελάθηκε με την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή», εισαγγελική έρευνα και ΕΔΕ για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
19:39 Καιρός: Άνοιξη και 19 βαθμούς η θερμοκρασία
19:28 Κάτω από τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, στην Ελλάδα θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων με την ταχύτητα που ανέβηκαν;
19:17 Η λίστα Forbes για το 2026 και που βρίσκονται οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι
19:07 «Η εθνική γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ. «Πάντα εκεί ήταν security», συγκλονιστική μαρτυρία από την Ελληνίδα προπονήτρια του Ιράν, Ελένη Καπογιάννη
19:00 Σιίτες – Σουνίτες: Η μια διαφορά
18:55 Στο ιταλικό Δημόσιο σπάνιο έργο του Καραβάτζο μετά από συμφωνία 30 εκατ. ευρώ
18:55 Ερντογάν σε Ζελένσκι: Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει νέο γύρο συνομιλιών για την Ουκρανία
18:53 Ο λόγος που διακόπηκε η Δίκη για τα Τέμπη, πότε θα συνεχιστεί
18:42 Ξέσπασε το Χρηματιστήριο Αθηνών με άλμα 3,62% και κέρδη 5 δισ. ευρώ
18:37 Βανς ή Ρούμπιο; Το παρασκήνιο της διαδοχής που απασχολεί τον Τραμπ
18:34 Ελληνικά τρόφιμα: Ο μοναδικός κλάδος με αύξηση στις εξαγωγές τον Ιανουάριο
18:32 Γιορτή σήμερα στον Σταθμό Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Το μήνυμα και η διεκδίκηση
18:31 Σούλι Κορινθίας και Αιγές Αχαΐας: Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές
18:30 Αόρατη αλλά επίμονη: Η ημικρανία παραμένει χωρίς διάγνωση για πολλές Ελληνίδες
18:22 Νέες Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Έξι παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ