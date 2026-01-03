Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για «μεγάλης κλίμακας επίθεση» των ΗΠΑ – Καμία επίσημη επιβεβαίωση μέχρι στιγμής

03 Ιαν. 2026 11:59
Σε ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς προχώρησε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν και εκδιώχθηκαν από τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση» στη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των ισχυρισμών από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, τον Λευκό Οίκο ή άλλες ανεξάρτητες πηγές, ενώ οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται εν μέσω έντονης αστάθειας και αντικρουόμενων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στο Καράκας.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς ενδεχόμενη επιβεβαίωση ενός τέτοιου σεναρίου θα συνιστούσε κομβικό γεγονός με ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις στη Λατινική Αμερική.

