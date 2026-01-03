Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν

Σε ιδιαίτερα σοβαρούς ισχυρισμούς προχώρησε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν και εκδιώχθηκαν από τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση» στη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας.

Διαβάστε επίσης: Βενεζουέλα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα μετά τις εκρήξεις στο Καράκας – «Ενήμεροι» οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των ισχυρισμών από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, τον Λευκό Οίκο ή άλλες ανεξάρτητες πηγές, ενώ οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται εν μέσω έντονης αστάθειας και αντικρουόμενων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στο Καράκας.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς ενδεχόμενη επιβεβαίωση ενός τέτοιου σεναρίου θα συνιστούσε κομβικό γεγονός με ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις στη Λατινική Αμερική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



