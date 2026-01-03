Βενεζουέλα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα μετά τις εκρήξεις στο Καράκας – «Ενήμεροι» οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ

Απαγόρευση συναθροίσεων από τον Μαδούρο, στρατιωτική κινητικότητα στο προεδρικό παλάτι και σιωπή από Λευκό Οίκο και Πεντάγωνο

03 Ιαν. 2026 10:04
Pelop News

Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες για ισχυρές εκρήξεις και υπερπτήσεις αεροσκαφών που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανάρτηση της δημοσιογράφου του CBS, Τζένιφερ Τζέικομπς, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ενήμεροι για τις σχετικές αναφορές. Ωστόσο, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό των εξελίξεων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, απαγορεύοντας κάθε είδους συναθροίσεις σε εξωτερικούς χώρους και συγκεντρώσεις πολιτών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, πληροφορίες από το Καράκας κάνουν λόγο για αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα στο προεδρικό παλάτι Miraflores, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας, καθώς η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει τεταμένη.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκρήξεις και οι θόρυβοι, που σύμφωνα με μαρτυρίες έμοιαζαν με υπερπτήσεις αεροσκαφών, ακούστηκαν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα – 08:00 ώρα Ελλάδας). Τα περιστατικά προκάλεσαν διακοπή ηλεκτροδότησης σε νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μεγάλη στρατιωτική βάση. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν την ύπαρξη στήλης καπνού, ενώ οι ισχυροί κρότοι συνεχίστηκαν και περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναπτύξει στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων κατά της Βενεζουέλας, δηλώνοντας επανειλημμένα ότι οι ημέρες του προέδρου Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τον φόβο περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή να παραμένει έντονος.

