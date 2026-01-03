Βενεζουέλα: Νύχτα τρόμου με εκρήξεις και σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Καράκας

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας.

Κατά πληροφορίες, μια από τις εγκαταστάσεις που έχει χτυπηθεί, είναι το Φρούριο Τιούνα στη νότια πλευρά της πόλης, το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, που στεγάζει – μεταξύ άλλων – το Υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία. Απόρροια των βομβαρδισμών είναι και η διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Η πρώτη έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 1:50 π.μ. τοπική ώρα. «Μία έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, που το παράθυρό μου έτρεμε μετά από αυτήν», είπε η ανταποκρίτρια του CNN.

Δείτε βίντεο

🔴 #URGENTE | Explosiones en el sur de Caracas, Venezuela. Reporteros locales afirma que un objetivo militar habría sido atacado.https://t.co/FS3SdvDrWB pic.twitter.com/HNBklNbWZR — arocha (@pueblopatriota) January 3, 2026

Τα βενεζουελάνικα μέσα ενημέρωσης Efecto Cocuyo και Tal Cual Digital ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στην πολιτεία La Guaira, βόρεια του Καράκας, καθώς και στο αεροδρόμιο της Higuerote, μιας πόλης στην ακτή της πολιτείας Μιράντα.

BREAKING: Massive secondary explosions after U.S. airstrikes against Higuerote Airport. Looks like the Americans hit a Venezuelan weapons shipment there. pic.twitter.com/lmw84bTbdS — Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026

Άλλα βίντεο που κυκλοφορούν, δείχνουν στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από το Καράκας, χωρίς να υπάρχει, για την ώρα, κάποια ενημέρωση από την αμερικανική ή τη βενεζουελάνικη πλευρά.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης κατά του Καράκας για το ζήτημα των ναρκωτικών. Τον Οκτώβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εξουσιοδότησε τη CIA να δράσει εντός της Βενεζουέλας για να καταστείλει τις παράνομες ροές μεταναστών και ναρκωτικών από τη νοτιοαμερικανική χώρα.

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο απέρριψε, από την πλευρά του τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η κυβέρνησή του υποθάλπει το παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο ότι επινοεί έναν λόγο για να επιτεθεί στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σε συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Βενεζουέλα, είπε, είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς εταίρους για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Είχαν προηγηθεί πλήγματα σε σκάφη μέσα στην εβδομάδα

Η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε την έρευνα για επιζώντες στη θάλασσα μετά το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε κομβόι σκαφών ύποπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ συντόνισε πάνω από 65 ώρες προσπαθειών έρευνας οι οποίες κάλυψαν περισσότερα από 1.090 ναυτικά μίλια σε ευνοϊκές συνθήκες ορατότητας, χωρίς να βρεθούν επιζώντες ούτε συντρίμμια», ανέφερε σε δήλωση.

Την Τετάρτη, η αμερικανική στρατιωτική Νότια Διοίκηση είχε ανακοινώσει πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον δύο σκαφών, αλλά δεν είχε αναφέρει την τοποθεσία.

