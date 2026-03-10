Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν οι μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου

Συνελήφθησαν στο Ηράκλειο και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν οι μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου
10 Μαρ. 2026 20:11
Pelop News

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για την κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αυλή γυμνασίου στο Ηράκλειο, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν στην αυλή του σχολείου τους!

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών ανηλίκων μαθητών που φέρονται να κατασκεύασαν τον εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος ενεργοποιήθηκε σε αυλή γυμνασίου στο Ηράκλειο ενώ παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μαθητές γυμνασίου οι οποίοι φέρεται να είδαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης οδηγίες για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και ακολουθώντας τα βήματα που παρουσιάζονταν, προχώρησαν στην κατασκευή του δικού τους μηχανισμού.

Όπως έγραψε το patris.gr, ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τα τρία παιδιά στον χώρο του σχολείου. Ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε και εξερράγη, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα μπουκάλι οινόπνευμα και φωτοβολίδα, στοιχεία που τον καθιστούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:29 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον ΝΟ Σαρωνίδας
20:20 Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε για πρώτη φορά δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
20:11 Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν οι μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου
20:00 Το 3λεπτο workout της Αν Χάθαγουεϊ που γίνεται εύκολα και στο σπίτι
19:50 «Η κοπέλα τρελάθηκε με την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή», εισαγγελική έρευνα και ΕΔΕ για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
19:39 Καιρός: Άνοιξη και 19 βαθμούς η θερμοκρασία
19:28 Κάτω από τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, στην Ελλάδα θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων με την ταχύτητα που ανέβηκαν;
19:17 Η λίστα Forbes για το 2026 και που βρίσκονται οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι
19:07 «Η εθνική γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ. «Πάντα εκεί ήταν security», συγκλονιστική μαρτυρία από την Ελληνίδα προπονήτρια του Ιράν, Ελένη Καπογιάννη
19:00 Σιίτες – Σουνίτες: Η μια διαφορά
18:55 Στο ιταλικό Δημόσιο σπάνιο έργο του Καραβάτζο μετά από συμφωνία 30 εκατ. ευρώ
18:55 Ερντογάν σε Ζελένσκι: Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει νέο γύρο συνομιλιών για την Ουκρανία
18:53 Ο λόγος που διακόπηκε η Δίκη για τα Τέμπη, πότε θα συνεχιστεί
18:42 Ξέσπασε το Χρηματιστήριο Αθηνών με άλμα 3,62% και κέρδη 5 δισ. ευρώ
18:37 Βανς ή Ρούμπιο; Το παρασκήνιο της διαδοχής που απασχολεί τον Τραμπ
18:34 Ελληνικά τρόφιμα: Ο μοναδικός κλάδος με αύξηση στις εξαγωγές τον Ιανουάριο
18:32 Γιορτή σήμερα στον Σταθμό Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Το μήνυμα και η διεκδίκηση
18:31 Σούλι Κορινθίας και Αιγές Αχαΐας: Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές
18:30 Αόρατη αλλά επίμονη: Η ημικρανία παραμένει χωρίς διάγνωση για πολλές Ελληνίδες
18:22 Νέες Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Έξι παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ