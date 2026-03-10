Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν οι μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για την κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αυλή γυμνασίου στο Ηράκλειο, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν στην αυλή του σχολείου τους!

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών ανηλίκων μαθητών που φέρονται να κατασκεύασαν τον εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος ενεργοποιήθηκε σε αυλή γυμνασίου στο Ηράκλειο ενώ παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μαθητές γυμνασίου οι οποίοι φέρεται να είδαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης οδηγίες για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και ακολουθώντας τα βήματα που παρουσιάζονταν, προχώρησαν στην κατασκευή του δικού τους μηχανισμού.

Όπως έγραψε το patris.gr, ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τα τρία παιδιά στον χώρο του σχολείου. Ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε και εξερράγη, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα μπουκάλι οινόπνευμα και φωτοβολίδα, στοιχεία που τον καθιστούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνο.

