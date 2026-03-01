Ράιαν Αλεν: «Να φτάσουμε ως το τέλος της διαδρομής!»

«MVP ήταν όλη η ομάδα, όσοι έπαιξαν για όσο ήταν στο παρκέ έκαναν καλά τη δουλειά τους». Αυτά τόνισε ο Ράιαν Aλεν, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο φινάλε στη νίκη της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ επί του Κρόνου Αγίου Δημητρίου για την 21η αγωνιστική του 2ου Ομίλου της National League 1 κι επί της ουσίας με την τοποθέτησή του απάντησε στους μικρούς φίλους της Ενωσης που μετά τη λήξη τον είχαν περικυκλώσει φωνάζοντας ρυθμικά «MVP-MVP-MVP».

Ακολούθως ο δυναμικός Αμερικανός γκαρντ πρόσθεσε τα εξής: «Οι οπαδοί μας σε κάθε ευκαιρία μας στηρίζουν, αλλά ειδικά σε αυτό το παιχνίδι δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα και μας έδωσαν τρομερή ώθηση. Πραγματικά λατρεύω το πόσο θορυβώδεις είναι και τον τρόπο που προσπαθούν να δώσουν ώθηση στην ομάδα. Τους αγαπώ».

Για την αναμέτρηση με τον Κρόνο και την εξέλιξη που είχε ο Ράιαν Άλεν συμπλήρωσε: «Καταρχήν ήταν μία σπουδαία νίκη, ίσως η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει μέχρι την επόμενη. Πιστεύω ότι κλειδί ήταν η άμυνα μας, τους κρατήσαμε στους 76 πόντους, σχεδόν 20 κάτω από τον μέσο όρο τους στο πρωτάθλημα. Πάντα από την άμυνα ξεκινούν όλα. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να ευστόχησα σε κάποια μεγάλα σουτ, αλλά επαναλαμβάνω όλοι βγάλαμε ενέργεια και σκληράδα στην άμυνα, κάναμε καλή δουλειά και στις δύο πλευρές του γηπέδου και έτσι ήρθε η μεγάλη ανατροπή».

Για τη συνέχεια ο Ράιαν Αλεν υπογράμμισε: «Θα πρέπει να χτίσουμε πάνω στη νίκη με τον Κρόνο. Να γινόμαστε μέρα με τη μέρα καλύτεροι. Μας απομένουν τέσσερα παιχνίδια ως το τέλος της κανονικής περιόδου και μετά θα ακολουθήσουν τα play-offs. Στόχος μας είναι να φτάσουμε ως το τέλος της διαδρομής».

