Ράκος η γιαγιά: «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι θα βάλω τον πατέρα στο χώμα»!

Πλέον πάρα πολλά ερωτήματα έχει γεννήσει ο ξαφνικός θάνατος του μικρού βρέφους που κοιμόταν με τους γονείς και το δίδυμο αδερφάκι του στο κρεβάτι στο σπίτι τους πριν τρεις μέρες (19/12/2025), με τους συγγενείς και οικογενειακούς φίλους των γονιών να έχουν σοκαριστεί από τα γεγονότα.

Συνεχίζει να αγριεύει ο καιρός, οι προβλέψεις για αύριο (23/12/2025)

Μία οικογενειακή φίλη και η γιαγιά του αδικοχαμένου βρέφους μίλησαν στο Live News προσπαθώντας να ρίξουν φως στο τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα η γιαγιά, τον Απρίλιο του 2023, θρηνούσε για τον χαμό του γιου της σε τροχαίο επί της λεωφόρου Μεσογείων και τώρα περιμένει να μάθει πώς και γιατί η εγγονή της, έφυγε από την ζωή.

«Φταίνε και οι δύο, αλλά πιο πολύ ο πατέρας»

«Το περιβάλλον ήταν ότι δεν υπήρχε δωμάτιο για τα μωρά. Τα είχαν σε ένα υπνοδωμάτιο που ήταν και οι γονείς και τα μωρά. Θα μου πεις είναι μωράκια. Δεν έχει σημασία. Τα παιδιά θέλουν τον χώρο τους» είπε η ίδια συντετριμμένη.

Η γιαγιά του νεκρού βρέφους πιστεύει πως η 19χρονη κόρη και ο συνομήλικος γαμπρός της, έκαναν ένα τραγικό λάθος το τελευταίο διάστημα. Δεν έπρεπε, όπως λέει, ποτέ οι γονείς να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι με τα παιδιά τους.

«Ούτε να κοιμούνται με τους γονείς στο κρεβάτι. Ανεπίτρεπτο. Φταίνε και οι δύο, αλλά πιο πολύ ο άλλος (ο πατέρας). Κοιμάται πολύ βαριά».

Κανείς δεν ξέρει ακόμα σίγουρα τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα. Καταπλάκωσαν οι γονείς το άτυχο βρέφος ή μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο που μένει να φανεί από την ιατροδικαστική εξέταση;

Η γιαγιά του βρέφους, υποθέτει πως το νήμα στη ζωή της εγγονής της, έκοψε ο πατέρας της. «Υποθέσεις κάνουμε. Αλλά αν τυχόν είναι αυτό που υποψιάζομαι εγώ, θα τον βάλω στο χώμα. Είχαν δύο λίκνα μέσα στο δωμάτιο». Η ίδια λέει μάλιστα ότι είχε επισημάνει τους κινδύνους, αλλά δεν την άκουγε κανείς.

Οι 19χρονοι γονείς υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή πως όταν ξύπνησαν βρήκαν την κόρη τους νεκρή και την μετέφεραν σε νοσοκομείο. «Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφος μου και τα μωρά μας γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα, και ξυπνήσαμε τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο, είχε γεννηθεί πρόωρο και εντάξει πέρασε ό,τι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα».

Όπως πιστεύει η γιαγιά του νεκρού βρέφους, πολύ σύντομα το ζευγάρι θα πάψει να είναι ενωμένο και θα οδηγηθεί στον χωρισμό. «Η λατρεία κάποια στιγμή γίνεται και πικρία. Γιατί; Αυτά τα παιδιά θα χωρίσουν. Δεν χαίρομαι. Θα χωρίσουν γιατί ο ένας ρίχνει ευθύνες στον άλλον» είπε η ίδια.

Σε άλλο δωμάτιο εκείνη τη νύχτα, κοιμόταν και ένας στενός συγγενής του ζευγαριού, που όπως ανέφερε, δεν κατάλαβε το παραμικρό από τα όσα έγιναν.

«Η νεκροψία θα δείξει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα. Απλά τώρα ό,τι μαθαίνουμε και ό,τι ξέρουμε. Ο κουνιάδος μου δεν μπορεί να γνωρίζει, γιατί ήταν στο σαλόνι», λέει η γιαγιά του βρέφους.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης σημειώνει: «Τρία λεπτά αρκούν για την απόφραξη των αεροφόρων οδών για να προκληθεί ο ασφυκτικός θάνατος».

Τι είπε η οικογενειακή φίλη του ζευγαριού

Στενή οικογενειακή φίλη, λέει ότι το βρέφος ήταν υγιέστατο το τελευταίο διάστημα. «Το παιδί είχε περάσει μία ουρολοίμωξη πρόσφατα και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Παίδων που σημαίνει ότι το παιδί ‘ξεσκονίστηκε’ εκεί μέχρι να βρουν την ουρολοίμωξη, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια παθολογική αιτία».

Η συμφορά έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια. Οι δύο 19χρονοι γονείς δηλώνουν συντετριμμένοι και όπως επαναλαμβάνουν περιμένουν να μάθουν όλη την αλήθεια για το πώς «έφυγε» από τη ζωή το κοριτσάκι τους.

