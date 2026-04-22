Ράμα: Συνυποσχετικό παραπομπής της ελληνοαλβανικής διαφοράς στη Χάγη για ΑΟΖ

Τη βούλησή του να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας υπογράμμισε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα μιλώντας πριν από λίγο στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Ράμα άφησε να εννοηθεί μάλιστα ότι η συμφωνία των δύο δύο χωρών για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο μπορεί να γίνει το ερχόμενο φθινόπωρο καθώς έχουν προχωρήσει αρκετά οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις χώρες μας να παρασυρθούν σε διαμάχες … Πρέπει να πάμε και να λύσουμε τα εκκρεμή θέματα μεταξύ μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ράμα και πρόσθεσε: «Η φιλοδοξία είναι να το τελειώσουμε αυτό το έτος και το φθινόπωρο να ανακοινώσουμε ότι έχουμε πλήρη συμφωνία»

Ο κ Ράμα αναφέρθηκε επίσης στις προχωρημένες συνομιλίες Γεραπετρίτη με τον Αλβανό ΥΠΕΞ και πρόσθεσε ότι τα Τίρανα δεν βλέπουν πρόβλημα για την παραπομπή του ζητήματος στη Χάγη.

