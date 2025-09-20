Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Από την καρέκλα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega στον καναπέ της πρωινής εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε η Ράνια Τζίμα το Σάββατο (20/9). Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε ο σύντροφός της, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Δόξα τω Θεώ τώρα είμαστε καλά. Ήταν πολύ τυχερός ο Γαβριήλ μέσα στη δυσκολία του. Ο Γαβριήλ τρέχει, οπότε μπόρεσε να καταλάβει τη διαφορά στο σώμα του και τον οργανισμό του. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τρέξει όπως έτρεχε. Ο ίδιος παρατήρησε τον εαυτό του και δεν το προσπέρασε. Το φετινό καλοκαίρι πολύ δύσκολα γεγονότα συνέβησαν. Νέοι άνθρωποι με αιφνιδιαστικές εξελίξεις», είπε χαρακτηριστικά η Τζίμα.

Η ίδια περιέγραψε την αλληλεγγύη που δέχθηκαν: «Εγώ ήμουν υπέρμαχος της ιδέας ότι, μόλις αισθανθεί καλύτερα, να μιλήσει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που επικοινώνησαν και από τον πολιτικό κόσμο. Πρέπει να επικοινώνησε μαζί μας το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ένα γλυκό πράγμα, ανθρώπινο αυτό που συνέβη. Και λέω “κοίτα να δεις, δεν το έχουμε χάσει τελείως”. Από τους πρώτους που επικοινώνησε μαζί μας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν μια καλή στιγμή μέσα στη δυσκολία και τους ευχαριστώ πολύ».

Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν: «Θες κάποιες μέρες να το μεταβολήσεις όλο αυτό και να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Ο ένας περνάει τη δυσκολία και ο άλλος προσπαθεί να στηρίξει διάφορα πράγματα. Θες αρκετές μέρες για να δεις τι συνέβη. Φοβήθηκα λελογισμένα. Αισθάνθηκα ασφάλεια, γιατί ήμασταν εγκαίρως στο Ωνάσειο. Οι Έλληνες γιατροί είναι αδιανόητα καλοί γιατροί. Από τη στιγμή που φτάσαμε στο Ωνάσειο και μετά, αισθάνθηκα ασφάλεια».

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία που έχει να αντιμετωπίζονται τέτοιες στιγμές ως ευκαιρία: «Πρέπει όλοι τέτοιες καταστάσεις να τις βλέπουν σαν δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Να κάνεις ένα restart, να κάνεις τις αλλαγές που χρειάζονται. […] Ο Γαβριήλ ένιωσε κάτι σαν κράμπα στο στήθος».





