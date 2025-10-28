Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ

Μετά το ντέρμπι με την Μπάρτσα και λόγω των ενοχλήσεων που συνέχιζε να αισθάνεται, οι γιατροί του συλλόγου προχώρησαν σε εξέταση, κατά την οποία διαπίστωσαν «την παρουσία ενός ελεύθερου αρθρικού σώματος στο δεξί γόνατο».

Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ
28 Οκτ. 2025 13:48
Pelop News

Ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετώπιζε στο δεξί του γόνατο. Ο δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό για να αγωνιστεί στο Clásico κόντρα στην Μπαρτσελόνα, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο έως τρεις μήνες, όπως σημειώνει η Marca.

Μετά το ντέρμπι με την Μπάρτσα και λόγω των ενοχλήσεων που συνέχιζε να αισθάνεται, οι γιατροί του συλλόγου προχώρησαν σε εξέταση, κατά την οποία διαπίστωσαν «την παρουσία ενός ελεύθερου αρθρικού σώματος στο δεξί γόνατο».

Αν και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ανακοίνωσε επίσημα τον χρόνο αποθεραπείας, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία δύο με τρεις μήνες. Πρόκειται για ένα ακόμα πλήγμα στην καριέρα του Καρβαχάλ, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερότητα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στις 9 Οκτωβρίου 2024 κόντρα στη Βιγιαρεάλ, ο οποίος τον κράτησε εκτός για εννέα μήνες λόγω ρήξης χιαστού. Μάλιστα, τη φετινή σεζόν είχε ήδη τραυματιστεί μυϊκά στο ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Αυτός ο νέος αναγκαστικός σταθμός σημαίνει ότι ο Καρβαχάλ χάνει όχι μόνο τη θέση του βασικού στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, αλλά και τη μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού με την Εθνική Ισπανίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε το ακόλουθο ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο αρχηγός μας Ντάνι Καρβαχάλ υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε αρθροσκόπηση στο δεξί γόνατο. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Μανουέλ Λέγιες υπό την επίβλεψη των Ιατρικών Υπηρεσιών της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Καρβαχάλ θα ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης τις επόμενες ημέρες».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:26 Αγρίνιο: Συνελήφθησαν πατέρας και ανήλικος για απόπειρα κλοπής ελαιοκάρπου
14:16 Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
14:07 Λαμπρός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στη Δυτική Αχαΐα
14:01 «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 Viper
13:52 Ανήλικος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους στην Πάτρα – 8 συλλήψεις
13:51 Συγκίνηση στη Γαύδο: Οι κάτοικοι παρέλασαν κρατώντας τη σημαία
13:48 Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ
13:43 Λουλούδια για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
13:36 Έδεσσα: Μαθητές χάρισαν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο – Η πιο όμορφη πράξη αγάπης της χρονιάς ΒΙΝΤΕΟ
13:31 Οταν ο Πατρινός Κώστας Μπακογιάννης θυμόταν την πρώτη μέρα του πολέμου το 1940
13:28 117 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη με δύο λέμβους – Ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά
13:21 Τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη Μεταμόρφωση – Μποτιλιάρισμα έως το Περιστέρι
13:13 Γλυφάδα: Άστεγος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη – 18 φορές δραπέτης από ψυχιατρεία, στη ΜΕΘ η γυναίκα
13:10 Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη Θεσσαλονίκη: Ελληνοκυπριακή συνεργασία και κοινά σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της Ε.Ε.
13:02 Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την 28η Οκτωβρίου με φωτογραφία του Γιάννη Τσαρούχη από το Αλβανικό Μέτωπο
13:00 Αιγιάλεια: Ομαδικά πυρά για τα δημοτικά τέλη – Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά της δημοτικής αρχή
12:57 Τα Mirage «έσκισαν» τον ουρανό της Τανάγρας: Εντυπωσιακές εικόνες από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου ΒΙΝΤΕΟ
12:51 Βία πίσω από τις κλειστές πόρτες ξενοδοχείου στη Χερσόνησο: Σύλληψη 24χρονου για ξυλοδαρμό της συντρόφου του
12:45 Πάτρα 1940: Μια πόλη κάτω από βομβαρδισμούς – Αγγελίες για αγνοούμενους, γάμοι σε καταφύγια και απαγόρευση κυκλοφορίας
12:39 Κωστής Χατζηδάκης: «Ο πατέρας μου τραυματίστηκε στη Βόρειο Ήπειρο – Κάθε 28η Οκτωβρίου με γεμίζει περηφάνια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ