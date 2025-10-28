Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ

Ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετώπιζε στο δεξί του γόνατο. Ο δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό για να αγωνιστεί στο Clásico κόντρα στην Μπαρτσελόνα, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο έως τρεις μήνες, όπως σημειώνει η Marca.

Μετά το ντέρμπι με την Μπάρτσα και λόγω των ενοχλήσεων που συνέχιζε να αισθάνεται, οι γιατροί του συλλόγου προχώρησαν σε εξέταση, κατά την οποία διαπίστωσαν «την παρουσία ενός ελεύθερου αρθρικού σώματος στο δεξί γόνατο».

Αν και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ανακοίνωσε επίσημα τον χρόνο αποθεραπείας, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία δύο με τρεις μήνες. Πρόκειται για ένα ακόμα πλήγμα στην καριέρα του Καρβαχάλ, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερότητα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στις 9 Οκτωβρίου 2024 κόντρα στη Βιγιαρεάλ, ο οποίος τον κράτησε εκτός για εννέα μήνες λόγω ρήξης χιαστού. Μάλιστα, τη φετινή σεζόν είχε ήδη τραυματιστεί μυϊκά στο ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Αυτός ο νέος αναγκαστικός σταθμός σημαίνει ότι ο Καρβαχάλ χάνει όχι μόνο τη θέση του βασικού στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, αλλά και τη μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού με την Εθνική Ισπανίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε το ακόλουθο ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο αρχηγός μας Ντάνι Καρβαχάλ υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε αρθροσκόπηση στο δεξί γόνατο. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Μανουέλ Λέγιες υπό την επίβλεψη των Ιατρικών Υπηρεσιών της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Καρβαχάλ θα ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης τις επόμενες ημέρες».

