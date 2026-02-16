«Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται περιοχές της χώρας ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού. Οι Αρχές προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

«Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
16 Φεβ. 2026 14:55
Pelop News

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής («Red Code») τίθενται τέσσερις Περιφέρειες της χώρας ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί το επίπεδο κινητοποίησης για την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών αλλά και παράκτιων φαινομένων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων.

Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, το κεντρικό Ιόνιο, τη νότια Κρήτη, καθώς και σε τμήματα του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά, με θυελλώδεις ανέμους που στα πελάγη ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 8-9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας δείχνουν βελτίωση του καιρού, αλλά με πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Η παράσταση «έχεις πέντε λεπτά» του Εθνικού Θεάτρου ταξίδεψε στα Κύθηρα με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:08 Χειμερινά road trips στην Ελλάδα: Τρεις διαδρομές για αυθόρμητες αποδράσεις
15:00 Αιγιάλεια: Για 7 μήνες ακόμα λειψή η Αστυνόμευση – Mετά το καλοκαίρι έρχεται η ενίσχυση
15:00 Μαρινάκης: Από τη «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως ενέργεια, εργασιακά και εξωτερική πολιτική – Όσα είπε στην ενημέρωση
14:55 «Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
14:48 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το Καρναβάλι όλης της Ελλάδας – ΔΕΙΤΕ τα άρματα του Βασιλιά και το «ΟΠΕΚΕ Μπε…»
14:47 Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου για τη «Βιολάντα» – Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση
14:47 Πρεμιέρα για τα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
14:40 Φωτογραφίες Καισαριανής: Επικοινωνία Κακλαμάνη-Μενδώνη για την απόκτησή τους – Στόχος να περάσουν στη Βουλή αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα
14:37 Προειδοποίηση Ζελένσκι πριν την τριμερή στη Γενεύη-Περιμένει μαζική επίθεση
14:36 Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στη Βουλή για τις συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας
14:26 Ανησυχία για την παραβατικότητα ανηλίκων: Διαδοχικά περιστατικά βίας φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία
14:18 Τρένο εκτός γραμμής στην Ελβετία – Πέντε τραυματίες
14:16 Πάτρα: Δύο γυναίκες νεκρές σε σπίτι στην Εγλυκάδα – Ηταν αδελφές 66 και 68 ετών
14:15 Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ – Τι θα γίνει με το Final 8 του Κυπέλλου
14:04 Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα
14:00 Πάτρα: Γκρεμίστηκε εγκαταλειμμένο σπίτι – Άφαντος ο ιδιοκτήτης, κλειστή η οδός Ιωνίας
13:58 Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών από το Αγρίνιο
13:56 Λέρος: Σύλληψη 55χρονου μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
13:50 Πειραιάς: Βίντεο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Με όπλο απείλησε υπαλλήλους και διέφυγε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ