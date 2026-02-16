«Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής («Red Code») τίθενται τέσσερις Περιφέρειες της χώρας ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί το επίπεδο κινητοποίησης για την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών αλλά και παράκτιων φαινομένων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων.

Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, το κεντρικό Ιόνιο, τη νότια Κρήτη, καθώς και σε τμήματα του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά, με θυελλώδεις ανέμους που στα πελάγη ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 8-9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας δείχνουν βελτίωση του καιρού, αλλά με πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



