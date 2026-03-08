Ρέι Αλεν: «Να διεκδικήσουμε την ευκαιρία μας για άνοδο»

«Μετά τη δεύτερη άστοχη βολή του Καραχάλιου ήθελα μόνο να πάω από την αριστερή πλευρά με το δυνατό μου χέρι, γνωρίζοντας ότι σίγουρα μπορώ να φτάσω ως το τέλος για layup. Έτρεξα το γήπεδο και προσπάθησα να βάλω την μπάλα σε κάποιο σημείο που η άμυνα δεν μπορούσε να φτάσει, γιατί στην αμέσως προηγούμενη φάση, ο παίκτης που αστόχησε στις δύο βολές, με είχε σταματήσει ψηλά. Βέβαια εκείνο το layup ήταν από το δεξιά πλευρά». Έτσι απλά περιέγραψε ο Ράιαν Άλεν το μεγάλο καλάθι που σκόραρε σχεδόν στην εκπνοή του παιχνιδιού με το Παγκράτι διαμορφώνοντας το τελικό 86-85 για την Ένωση χαρίζοντας στην ομάδα τη σπουδαία νίκη.

– Νίκη με σούπερ ανατροπή με τον Κρόνο. Αν και βρεθήκαμε με διαφορά μπροστά στο παιχνίδι με το Παγκράτι πάλι κάνατε ανατροπή στο φινάλε. Τι σημαίνουν αυτές οι ανατροπές;

«Πίστη, σκληράδα και ενότητα. Ποτέ δεν τα παρατάμε».

– Πλέον είσαι αρκετό διάστημα στην ομάδα, έχεις μάθει σιγά-σιγά την Κατηγορία, που μπορείτε να φτάσετε;

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Να συνεχίσουμε να κερδίζουμε και να διεκδικήσουμε τη ευκαιρία μας για την άνοδο».

-Από τις άλλες ομάδες ποιες ξεχωρίζεις;

«Όλες είναι πολύ καλές. Δεν γνώριζα τη συγκεκριμένη Κατηγορία. Πριν δυο χρόνια είχα αγωνιστεί στην Elite League και πίστευα ότι το επίπεδο θα ήταν πολύ χαμηλότερο. Όμως έκανα μεγάλο λάθος. Κάθε ομάδα είναι πολύ καλά προπονημένη και πολύ ανταγωνιστική».

-Επόμενο παιχνίδι εντός έδρας με τον Ιόνιο, τι θα έλεγες στον κόσμο της ομάδας για να έρθουν στο γήπεδο;

«Θέλω να τους ζητήσω να συνεχίσουν την υπέροχη υποστήριξή τους. Πλέον προσπαθούμε να κλείσουμε την κανονική περίοδο με καλό τρόπο, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς αυτούς. Αποτελούν μέρος της επιτυχίας της ομάδας μας».

