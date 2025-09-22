Ρεκόρ απασχόλησης στις ηλικίες 20-64, σημαντική αύξηση

Σχεδόν 245.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει στην ΕΦΚΑ ότι συνεχίζουν να απασχολούνται εκ των οποίων οι 145.000 καταβάλουν εισφορές ε

Ρεκόρ απασχόλησης στις ηλικίες 20-64, σημαντική αύξηση
22 Σεπ. 2025 12:47
Ρεκόρ απασχόλησης στις ηλικίες 20 ως 64 ετών καταγράφηκε στην αγορά εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με ποσοστό 71,7%, που είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Το προηγούμενο ρεκόρ απασχόλησης στις ηλικίες 20-64 ετών ήταν το 70,1% στο δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των δυο τριμήνων συνοδεύτηκε από τη μείωση της ανεργίας στο 8,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, από 9,6% που ήταν στο δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η πτώση της ανεργία κατά 1 ποσοστιαία μονάδα  μεταξύ β΄ τριμήνου 2024 και β΄ τριμήνου 2025, αύξησε κατά μιάμιση μονάδα την απασχόληση στις δυναμικές ηλικίες.

Την ίδια περίοδο το 2023, η απασχόληση βρισκόταν στο 68,2% με την ανεργία στο 11,2%, ενώ το 2024 είχε ήδη σημειωθεί πρόοδος, με 70,1% απασχόληση και 9,6% ανεργία. Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε από 4.098.200 (β΄ τρίμηνο του 2023) σε 4.226.000 (β΄ τρίμηνο του 2025), ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά σχεδόν 120.000 άτομα μέσα σε δύο χρόνια (από 515.000 σε 395.300). Πρόκειται για ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει αφενός με την είσοδο στην απασχόληση νέου εργατικού δυναμικού και αφετέρου με την παραμονή περισσότερων εργαζομένων στην απασχόληση, λόγω της αυξημένης ζήτησης που παρατηρείται σε πολλά επαγγέλματα που εμφανίζουν ελλείψεις σε προσωπικό.

Η πιο σημαντική παράμετρος ωστόσο έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι νέοι εισέρχονται πλέον στην αγορά εργασίας και αυτό φαίνεται από την ανεργία στις ηλικίες 15-24 ετών που έχει πέσει κάτω από 20% και βρίσκεται στο 18,9% (Ιούλιος 2025).

Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (20-64 ετών) αποτελεί την καρδιά του ενεργού πληθυσμού. Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 71,7% αποτυπώνει την επιτυχημένη εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της εργασίας, όπως η προώθηση της κατάρτισης, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το πιο ενθαρρυντικό όμως είναι ότι η ανεργία των νέων – μια από τις μεγαλύτερες πληγές της ελληνικής αγοράς εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες – παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Την ίδια στιγμή  μελέτες επιβεβαιώνουν πως οι νέοι κάτω των 25 ετών βλέπουν πλέον σημαντικά αυξημένες ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω νέων κλάδων όπως η τεχνολογία, η πράσινη οικονομία και ο ψηφιακός τουρισμός.

Στην αύξηση της απασχόλησης συνέβαλε και η επιμήκυνση του εργασιακού βίου. Οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες ωθούν ολοένα και περισσότερους εργαζομένους να παραμένουν ενεργοί και μετά τα 60 έτη. Η τάση αυτή ενισχύεται από τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθώς και την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, και δη των συνταξιούχων οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν εργάζονται χωρίς καμία περικοπή στη σύνταξή τους, όπως γινόταν στο  παρελθόν.

Ήδη, 245.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει στην ΕΦΚΑ ότι συνεχίζουν να απασχολούνται εκ των οποίων οι 145.000 καταβάλουν εισφορές ενώ οι υπόλοιποι είναι κατά κύριο λόγω συνταξιούχοι αγρότες που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα χωρίς να καταβάλουν εισφορές καθώς ανήκουν στις κατηγορίες που ο νόμος τους εξαιρεί από την καταβολή εισφορών.
