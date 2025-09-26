Ρεκόρ τηλεθέασης με την τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ

O δημοφιλής παρουσιαστής, η απόπειρα απομάκρυνσης του οποίου πυροδότησε διαμαρτυρίες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, είχε καινούριο υλικό για σάτιρα μετά το σχόλιο του Τραμπ που συνέδεε την παρακεταμόλη (που κυκλοφορεί εκεί με την εμπορική ονομασία Tylenol) με τον αυτισμό

Ρεκόρ τηλεθέασης με την τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ
26 Σεπ. 2025 23:57
Pelop News

H προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να φιμώσει τον Τζίμι Κίμελ, με τη διακοπή της εκπομπής του μετά το σχόλιό του για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, γύρισαν μπούμερανγκ στον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς η τηλεοπτική επιστροφή του σημείωσε το ρεκόρ τηλεθέασης των 6,3 εκατομμυρίων θεατών – κι αυτό μόνο στο ABC, καθώς η αναμετάδοσή της στο YouTube επίσης συγκεντρώνει εκατομμύρια θεάσεις. Το βίντεο μάλιστα με τον μονόλογο της επιστροφής του έσπασε το ρεκόρ που είχε καταγράψει ένας παλαιότερος μονόλογός του, πριν από οκτώ χρόνια, όπου μιλούσε για την καρδιοπάθεια του γιου του.

O δημοφιλής παρουσιαστής, η απόπειρα απομάκρυνσης του οποίου πυροδότησε διαμαρτυρίες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, είχε καινούριο υλικό για σάτιρα μετά το σχόλιο του Τραμπ που συνέδεε την παρακεταμόλη (που κυκλοφορεί εκεί με την εμπορική ονομασία Tylenol) με τον αυτισμό. «Δεν ξέρω ποιος είχε το πιο παράξενο 48ωρο» είπε ο Κίμελ στη δεύτερη εκπομπή μετά την επιστροφή του, στις 24 Σεπτεμβρίου. «Εγώ ή ο CEO του Tylenol».

Δεδομένου ότι και ο κωμικός Στέφεν Κόλμπερτ ανακοίνωσε ότι φέτος η εκπομπή του διανύει την τελευταία της σεζόν, ο Κίμελ είπε ότι «ο ηγέτης μας χαίρεται όταν οι Αμερικανοί χάνουν τη δουλειά τους γιατί δεν μπορεί να αντέξει ένα αστείο. Κατάφερε με κάποιον τρόπο να απομακρύνει τον Κόλμπερτ από το [τηλεοπτικό δίκτυο] CBS. Μετά έστρεψε το βλέμμα του πάνω μου και τώρα υποστηρίζει την απόλυση των Τζίμι Φάλον, Σεθ Μέγερς από το NBC – και των εκατοντάδων Αμερικανών που εργάζονται στις εκπομπές τους, οι οποίοι δεν βγάζουν εκατομμύρια δολάρια. Ελπίζω ότι αν συμβεί αυτό – ή αν υπάρξει οποιαδήποτε υποψία ότι θα συμβεί- οι φωνές σας θα ακουστούν δέκα φορές πιο δυνατά από ό,τι αυτή την εβδομάδα».

Κατόπιν υποδέχτηκε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος επικρίνει συχνά τον Τραμπ, λέγοντας: «Εγώ να πηγαίνω. Έπεσαν μερικές παρτίδες Tylenol από ένα φορτηγό και πρέπει να βρω τρόπο να τις γεμίσω με αυτισμό».

Δείτε απόσπασμα των σχολίων του Κίμελ για τον Τραμπ που «δεν μπορεί να αντέξει ένα αστείο»:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ρεκόρ τηλεθέασης με την τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ
23:38 Σλοτ: Επιβεβαίωσε ότι η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του Ζότα για να στηρίξει την οικογένειά του ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Τα ροφήματα που δεν πρέπει ποτέ να πιει η γάτα σας!
22:56 Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η επόμενη ημέρα η πραγματικότητα για τα F-35 και το πρόγραμμα SAFE
22:41 Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»
22:38 Ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του Super Cup
22:33 Έλον Μασκ: Το όνομα του σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν
22:26 Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για τον Διονύση Γκοτσούλια στην Κάτω Αχαΐα ΦΩΤΟ
22:13 «Πάλι καλά που δεν είπα: ‘’Ναι, την ακούω’’. Θα γινόμουν ρεζίλι» νέες αποκαλύψεις για τη μητέρα της 62χρονης
21:59 Αεροσκάφος Air Tractor ακινητοποιήθηκε στη λίμνη Πηνειού, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:52 «Κινδυνεύει το προσωπικό μας», σταματούν τις δράσεις τους στη Γάζα «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα»
21:40 Αυτός είναι ο επικεφαλής των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι, που συνελήφθη!
21:25 Λουκασένκο: «Η Ρωσία θα ανακοινώσει μια πολύ καλή πρόταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία»
21:12 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα
21:07 Πως επηρεάζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και φίλαθλοι στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου
20:56 Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ απορρίπτει πλήρως τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας και το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
20:48 Νετανιάχου: Με κωδικό QR στο πέτο στην ομιλία του στον ΟΗΕ, οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς
20:39 Φωτιά στο Παναχαϊκό: Συνεχίζονται και το βράδυ οι προσπάθειες κατάσβεσης, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες επιχειρούν με 30 οχήματα
20:15 Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli. Το Ισραήλ κινδυνεύει να αποξενωθεί από τους συμμάχους του»
20:11 Αυτά δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ