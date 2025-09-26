Ρεκόρ τηλεθέασης με την τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ

H προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να φιμώσει τον Τζίμι Κίμελ, με τη διακοπή της εκπομπής του μετά το σχόλιό του για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, γύρισαν μπούμερανγκ στον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς η τηλεοπτική επιστροφή του σημείωσε το ρεκόρ τηλεθέασης των 6,3 εκατομμυρίων θεατών – κι αυτό μόνο στο ABC, καθώς η αναμετάδοσή της στο YouTube επίσης συγκεντρώνει εκατομμύρια θεάσεις. Το βίντεο μάλιστα με τον μονόλογο της επιστροφής του έσπασε το ρεκόρ που είχε καταγράψει ένας παλαιότερος μονόλογός του, πριν από οκτώ χρόνια, όπου μιλούσε για την καρδιοπάθεια του γιου του.

O δημοφιλής παρουσιαστής, η απόπειρα απομάκρυνσης του οποίου πυροδότησε διαμαρτυρίες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, είχε καινούριο υλικό για σάτιρα μετά το σχόλιο του Τραμπ που συνέδεε την παρακεταμόλη (που κυκλοφορεί εκεί με την εμπορική ονομασία Tylenol) με τον αυτισμό. «Δεν ξέρω ποιος είχε το πιο παράξενο 48ωρο» είπε ο Κίμελ στη δεύτερη εκπομπή μετά την επιστροφή του, στις 24 Σεπτεμβρίου. «Εγώ ή ο CEO του Tylenol».

Δεδομένου ότι και ο κωμικός Στέφεν Κόλμπερτ ανακοίνωσε ότι φέτος η εκπομπή του διανύει την τελευταία της σεζόν, ο Κίμελ είπε ότι «ο ηγέτης μας χαίρεται όταν οι Αμερικανοί χάνουν τη δουλειά τους γιατί δεν μπορεί να αντέξει ένα αστείο. Κατάφερε με κάποιον τρόπο να απομακρύνει τον Κόλμπερτ από το [τηλεοπτικό δίκτυο] CBS. Μετά έστρεψε το βλέμμα του πάνω μου και τώρα υποστηρίζει την απόλυση των Τζίμι Φάλον, Σεθ Μέγερς από το NBC – και των εκατοντάδων Αμερικανών που εργάζονται στις εκπομπές τους, οι οποίοι δεν βγάζουν εκατομμύρια δολάρια. Ελπίζω ότι αν συμβεί αυτό – ή αν υπάρξει οποιαδήποτε υποψία ότι θα συμβεί- οι φωνές σας θα ακουστούν δέκα φορές πιο δυνατά από ό,τι αυτή την εβδομάδα».

Κατόπιν υποδέχτηκε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος επικρίνει συχνά τον Τραμπ, λέγοντας: «Εγώ να πηγαίνω. Έπεσαν μερικές παρτίδες Tylenol από ένα φορτηγό και πρέπει να βρω τρόπο να τις γεμίσω με αυτισμό».

Δείτε απόσπασμα των σχολίων του Κίμελ για τον Τραμπ που «δεν μπορεί να αντέξει ένα αστείο»:

