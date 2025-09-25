Ρέθυμνο: 30χρονος εργάτης σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ηλεκτροπληξία σε οικοδομή

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/9) στο Ρέθυμνο, όταν ένας 30χρονος αλλοδαπός υπέστη ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομή στην περιοχή Μέλαμπες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός εργάτης ήρθε σε επαφή με το ρεύμα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Από εκεί διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, καθώς η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Παρά το γεγονός ότι έχει αναπνοή, δεν ανταποκρίνεται σε εξωτερικά ερεθίσματα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των γιατρών.

