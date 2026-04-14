Ρέθυμνο: Καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο οδήγησε σε τρεις συλλήψεις και έρευνα για όπλα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τη Δευτέρα του Πάσχα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Η κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε τους αστυνομικούς σε σπίτι ιδιοκτησίας 50χρονου, όπου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο.

Στο συγκεκριμένο σπίτι διαμένει ο 50χρονος μαζί με τον 17χρονο γιο του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο περιστατικό εμπλέκεται και ένας 45χρονος, ο οποίος είναι συγγενικό τους πρόσωπο. Η αστυνομική παρέμβαση έγινε αμέσως μετά την καταγγελία, με το ενδιαφέρον των ερευνητών να στρέφεται τόσο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το επεισόδιο όσο και στα ευρήματα που ακολούθησαν κατά την έρευνα.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 50χρονου

Η υπόθεση πήρε άλλη διάσταση όταν οι αστυνομικοί, κατά τον έλεγχο στο σπίτι του 50χρονου, εντόπισαν και κατέσχεσαν αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, στο σπίτι βρέθηκαν:

πιστόλι απομίμηση

γεμιστήρας

φυσίγγια

κάλυκας

Τα ευρήματα αυτά κατασχέθηκαν και ήδη αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίζεται για την υπόθεση. Το αν σχετίζονται άμεσα με το επεισόδιο που προηγήθηκε ή αν προκύπτουν επιπλέον ποινικές πτυχές, είναι κάτι που θα αποσαφηνιστεί μέσα από τη συνέχεια της αστυνομικής έρευνας.

Ο ρόλος της αστυνομικής έρευνας

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κλήθηκαν αρχικά να διαχειριστούν μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή ένταση. Ωστόσο, η έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας άνοιξε και δεύτερο πεδίο διερεύνησης, με επίκεντρο τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν.

Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση δεν εξετάζεται μόνο υπό το πρίσμα του επεισοδίου μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων, αλλά και σε σχέση με την κατοχή των συγκεκριμένων αντικειμένων και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκονταν στο σπίτι.

Σε εξέλιξη η προανάκριση στο Ρέθυμνο

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, η οποία καλείται να φωτίσει πλήρως τόσο το φραστικό επεισόδιο που καταγγέλθηκε όσο και τα στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά την αστυνομική έρευνα.

Το βάρος πλέον πέφτει στις καταθέσεις, στα ευρήματα και στη συνολική αποτύπωση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς τι προηγήθηκε μέσα στο σπίτι και ποια ήταν η εμπλοκή καθενός από τους τρεις άνδρες που συνελήφθησαν.

Η υπόθεση στο Ρέθυμνο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που οδηγούν τις Αρχές σε άμεσες παρεμβάσεις, ιδίως όταν μια καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνοδεύεται από ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

