Ρέθυμνο: Καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο οδήγησε σε τρεις συλλήψεις και έρευνα για όπλα

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε σε σπίτι 50χρονου να οδηγεί στον εντοπισμό πιστολιού-απομίμησης, γεμιστήρα, φυσιγγίων και κάλυκα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

14 Απρ. 2026 11:35
Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τη Δευτέρα του Πάσχα οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Η κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε τους αστυνομικούς σε σπίτι ιδιοκτησίας 50χρονου, όπου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο.

Στο συγκεκριμένο σπίτι διαμένει ο 50χρονος μαζί με τον 17χρονο γιο του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο περιστατικό εμπλέκεται και ένας 45χρονος, ο οποίος είναι συγγενικό τους πρόσωπο. Η αστυνομική παρέμβαση έγινε αμέσως μετά την καταγγελία, με το ενδιαφέρον των ερευνητών να στρέφεται τόσο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το επεισόδιο όσο και στα ευρήματα που ακολούθησαν κατά την έρευνα.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του 50χρονου

Η υπόθεση πήρε άλλη διάσταση όταν οι αστυνομικοί, κατά τον έλεγχο στο σπίτι του 50χρονου, εντόπισαν και κατέσχεσαν αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Χανιά: Συνελήφθη 68χρονος στο αεροδρόμιο με εξαρτήματα όπλων και μετρητά

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, στο σπίτι βρέθηκαν:

  • πιστόλι απομίμηση
  • γεμιστήρας
  • φυσίγγια
  • κάλυκας

Τα ευρήματα αυτά κατασχέθηκαν και ήδη αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίζεται για την υπόθεση. Το αν σχετίζονται άμεσα με το επεισόδιο που προηγήθηκε ή αν προκύπτουν επιπλέον ποινικές πτυχές, είναι κάτι που θα αποσαφηνιστεί μέσα από τη συνέχεια της αστυνομικής έρευνας.

Ο ρόλος της αστυνομικής έρευνας

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κλήθηκαν αρχικά να διαχειριστούν μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή ένταση. Ωστόσο, η έρευνα στο εσωτερικό της κατοικίας άνοιξε και δεύτερο πεδίο διερεύνησης, με επίκεντρο τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν.

Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση δεν εξετάζεται μόνο υπό το πρίσμα του επεισοδίου μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων, αλλά και σε σχέση με την κατοχή των συγκεκριμένων αντικειμένων και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκονταν στο σπίτι.

Σε εξέλιξη η προανάκριση στο Ρέθυμνο

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, η οποία καλείται να φωτίσει πλήρως τόσο το φραστικό επεισόδιο που καταγγέλθηκε όσο και τα στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά την αστυνομική έρευνα.

Το βάρος πλέον πέφτει στις καταθέσεις, στα ευρήματα και στη συνολική αποτύπωση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς τι προηγήθηκε μέσα στο σπίτι και ποια ήταν η εμπλοκή καθενός από τους τρεις άνδρες που συνελήφθησαν.

Η υπόθεση στο Ρέθυμνο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που οδηγούν τις Αρχές σε άμεσες παρεμβάσεις, ιδίως όταν μια καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνοδεύεται από ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:49 Βιολάντα: Τα 24 δείγματα «δείχνουν» υγραέριο παντού – Νέα βαριά στοιχεία για τη φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές
13:48 Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο – Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων
13:38 Ποιος διαιτητής σφυράει στην κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
13:35 Νέα εξέλιξη για τους πυροβολισμούς στο Σούλι Πατρών – Αυτοβούλως στην Ασφάλεια ένας ακόμη εμπλεκόμενος
13:32 ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: «Ομολόγησε on air» και ζητά από τον Μητσοτάκη άμεση αποπομπή
13:18 Τροχαία: «Βροχή» τα πρόστιμα για κράνος – 1.072 παραβάσεις σε όλη τη χώρα
13:07 Ηράκλειο: Σόου ντροπής σε πτήση από τις Βρυξέλλες – Χειροπέδες σε 34χρονο μόλις προσγειώθηκε
13:00 Πάτρα: Μπλόκο σε πολυτελή οχήματα στο λιμάνι – Σαφάρι κατασχέσεων supercars από την ΑΑΔΕ
12:55 Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΝΟΠ
12:55 Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή του 19χρονου στο σχολείο της Σανλιούρφα
12:50 Εκτακτη επιχορήγηση από την ΕΟΕ-Δείτε σε ποιες ομοσπονδίες μοιράστηκαν χρήματα
12:49 Λαζαρίδης: Εδειξε on air το πτυχίο και απάντησε για τον διορισμό του – «Δεν παραιτούμαι»
12:46 Ρωσία: Επίθεση με drone, μια νεκρή και 5 τραυματίες
12:40 Χίος: Ρουκέτα χτύπησε 32χρονη στη γνάθο την Ανάσταση – Εχασε δόντια και μεταφέρθηκε στην Αθήνα
12:36 Επιθεώρηση Eργασίας: Αύξηση στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, ti δείχνει
12:33 Αργοστόλι: Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες ώρες της 19χρονης πριν βρεθεί νεκρή, τι ερευνά η Αστυνομία
12:25 Σάντσεθ: «Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον πόλεμο»
12:24 Αιγιάλεια: 14χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο από αλκοόλ – Δικογραφία για κατάστημα που φέρεται να της σέρβιρε ποτό
12:22 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία
12:14 Πάτρα: Ο προαστιακός «στεγνώνει» περιοχή της πόλης – Πού θα κοπεί το νερό την Τετάρτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
