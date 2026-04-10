Χανιά: Συνελήφθη 68χρονος στο αεροδρόμιο με εξαρτήματα όπλων και μετρητά

Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε στα Χανιά ένας 68χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο μετά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού, καθώς στις αποσκευές του εντοπίστηκαν εξαρτήματα όπλων, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν επιμελώς κρυμμένα. Η υπόθεση κινητοποίησε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τον άνδρα να αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, που αφορούν εισαγωγή και μεταφορά.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την άφιξή του στον Αερολιμένα Χανίων. Κατά την έρευνα στις αποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν οκτώ γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια, δύο κορμούς πυροβόλων όπλων και τέσσερις συσκευές γεωεντοπισμού. Τα ευρήματα αυτά ήταν αρκετά για να οδηγήσουν άμεσα στη σύλληψή του και να ανοίξουν έναν ευρύτερο κύκλο έρευνας γύρω από την υπόθεση.

Τι βρέθηκε στις αποσκευές του 68χρονου

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερη έκταση όταν, πέρα από τα εξαρτήματα όπλων, διαπιστώθηκε ότι ο 68χρονος μετέφερε και κοσμήματα, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις Τελωνειακές Αρχές. Παράλληλα, δεσμεύτηκε και σημαντικό χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή του.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές δέσμευσαν 29.925 ευρώ και 1.603 δολάρια Αμερικής, ενώ τα αδήλωτα κοσμήματα τέθηκαν επίσης στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών. Το σκέλος αυτό της υπόθεσης χειρίζονται και οι τελωνειακές αρχές, καθώς αφορά την προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων κατά την είσοδο στη χώρα.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στα Χανιά

Μετά τη σύλληψη στο αεροδρόμιο, οι έρευνες επεκτάθηκαν και στην κατοικία του 68χρονου, σε περιοχή του Δήμου Χανίων. Εκεί οι αστυνομικοί προχώρησαν σε νέα έρευνα, από την οποία προέκυψαν επιπλέον ευρήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί όπλων.

Στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

επικρουστήρας πολεμικού τουφεκίου

φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο

εκκενωτής ρεύματος τύπου taser, προσαρμοσμένος σε φακό

Τα αντικείμενα αυτά προστέθηκαν στη δικογραφία και ενισχύουν το βάρος της υπόθεσης, καθώς δείχνουν ότι η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο σε όσα βρέθηκαν στις βαλίτσες του κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο.

Στο μικροσκόπιο όλο το εύρος της υπόθεσης

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία εξετάζει πλέον όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Οι αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τόσο την προέλευση των εξαρτημάτων και των λοιπών αντικειμένων όσο και τον σκοπό για τον οποίο μεταφέρονταν.

Η υπόθεση στα Χανιά συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία, από παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων έως ζητήματα που αφορούν τελωνειακές παραβάσεις και αδήλωτα αντικείμενα αξίας. Αυτός είναι και ο λόγος που η έρευνα συνεχίζεται σε περισσότερα από ένα επίπεδα, με τις αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το περιεχόμενο και τις διαστάσεις της υπόθεσης.

