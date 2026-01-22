«Return hubs» εκτός Ευρώπης: Στενός πυρήνας κρατών με τη συμμετοχή της Ελλάδας για τις επιστροφές μεταναστών

Σε κλειστή συνάντηση στο περιθώριο άτυπης Συνόδου στη Λευκωσία, Ελλάδα και βόρειες ευρωπαϊκές χώες συμφώνησαν στην εκκίνηση διαβουλεύσεων για κέντρα επιστροφής παράτυπων μεταναστών εκτός ΕΕ και σε οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα.

22 Ιαν. 2026 14:26
Pelop News

Την έναρξη διαβουλεύσεων για τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κέντρων επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη χάραξη ενός σαφούς οδικού χάρτη για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, συμφώνησαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και οι ομόλογοί του από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γερμανίας, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στη Λευκωσία, παρουσία του Ευρωπαίου επιτρόπου Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαμορφώνεται ένας στενός πυρήνας κρατών-μελών που θα εξειδικεύσει καινοτόμες λύσεις για την πολιτική επιστροφών.

Η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα του ευρωπαϊκού Νότου που συμμετείχε στη συνάντηση, γεγονός που υπογραμμίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της και την αναγνώριση της εμπειρίας της στη διαχείριση του μεταναστευτικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρωτοβουλία για τη δημιουργία και λειτουργία «return hubs» εντάσσεται στις προπαρασκευαστικές κινήσεις ενόψει της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και του υπό διαμόρφωση Κανονισμού Επιστροφών. Στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών, με σεβασμό στο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, μέσω συντονισμένων δράσεων, επαρκούς χρηματοδότησης και συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε τη σημασία μιας ρεαλιστικής και λειτουργικής ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής, στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνοχή και την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου.

«Η δημιουργία κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών σε χώρες εκτός της Ευρώπης αποτελεί σημαντική λύση, καθώς όποιος εισέρχεται παράνομα στην ΕΕ θα γνωρίζει ότι θα επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή σε κέντρο επιστροφής εκτός Ευρώπης», δήλωσε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη σχετική πρωτοβουλία με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον συγκεκριμένο στενό κύκλο κρατών-μελών επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της ρόλο στις ευρωπαϊκές διεργασίες και τη συμβολή της στη διαμόρφωση της μελλοντικής μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

