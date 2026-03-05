Reuters – Νέο στάδιο στον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν: Στο στόχαστρο οι υπόγειες βάσεις βαλλιστικών πυραύλων

Πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι το Ισραήλ σχεδιάζει επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων – Δορυφορικές εικόνες δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε ιρανικές βάσεις

05 Μαρ. 2026 16:36
Σε νέα φάση φαίνεται πως εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters το μεσημέρι της Πέμπτης (5/3), η επόμενη στρατιωτική κίνηση του Τελ Αβίβ θα επικεντρωθεί στις υπόγειες εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρουν πηγές ασφαλείας που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, το Ισραήλ σχεδιάζει στη δεύτερη φάση του πολέμου να πλήξει υποδομές που φιλοξενούν ή υποστηρίζουν το ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων. Στόχος είναι η πλήρης εξουδετέρωση της δυνατότητας του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους προς το ισραηλινό έδαφος μέχρι το τέλος της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν δορυφορικές εικόνες που αποτυπώνουν τις ζημιές από τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φωτογραφίες δείχνουν καταστροφές σε βάσεις σηράγγων, κτίρια και άλλες υποδομές που συνδέονται με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί σε πυραυλική βάση στην περιοχή Garmdarreh, ενώ εκτεταμένη καταστροφή φαίνεται να έχει προκληθεί σε κτίριο και στις εισόδους σηράγγων στο πυραυλικό συγκρότημα Khorramabad.

Τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν στοχεύσει κρίσιμα στοιχεία του ιρανικού πυραυλικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων, αποθηκών οπλισμού και εγκαταστάσεων παραγωγής.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της ιρανικής στρατιωτικής υποδομής βρίσκεται βαθιά στο υπέδαφος, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την καταστροφή της. Αναλυτές επισημαίνουν ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, κυρίως μέσω των βαρέων στρατηγικών βομβαρδιστικών που μπορούν να μεταφέρουν διατρητικές βόμβες ικανές να πλήξουν υπόγειες εγκαταστάσεις.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθέσεις σε υπόγειες στρατιωτικές υποδομές θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την ισορροπία ισχύος στην περιοχή.

