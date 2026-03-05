Μέση Ανατολή: Οργή Ιράν και αντίποινα για τη βύθιση φρεγάτας, κατέρριψε αμερικανικό μαχητικό – Αρνείται ότι έριξε πύραυλο στην Τουρκία ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα τέσσερα σενάρια για τον πόλεμο που αλλάζει τη Μέση Ανατολή.  Στο «παιχνίδι» και ο Καναδάς.

05 Μαρ. 2026 7:27
Νεότερη Ενημέρωση: Αμερικανικό μαχητικό F-15 καταρρίφθηκε στο Ιράν – Ειδική επιχείρηση για τη διάσωση των πιλότων

Ένα F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη νωρίς την Τετάρτη στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Ο πιλότος και ο αξιωματικός των οπλικών συστημάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και προσγειώθηκαν στο Ιράν, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από Αμερικανούς και Ισραηλινούς στο έδαφος του Ιράν, με την οποία το πλήρωμα του αμερικανικού F-15 απομακρύνθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία.

Νεότερη Ενημέρωση: Ιράν: Σεβόμαστε την Τουρκία, δεν εκτοξεύσαμε πύραυλο εναντίον της

Οπως μετέδωσαν το κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της.

Νεότερη Ενημέρωση: Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της Ιρανικής φρεγάτας, το μήνυμα χωρίς έλεος στις ΗΠΑ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος κατήγγειλε ότι το πλήγμα σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα και χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ το πλοίο βρισκόταν 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Νεότερη Ενημέρωση: Εκλεισε ο Πανάγιος Τάφος, στην Ιερουσαλήμ, του σημαντικότερου χριστιανικού τόπου προσκυνήματος, για λόγους ασφαλείας, προχώρησαν οι Ισραηλινές Αρχές.

Η Ιερουσαλήμ έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, καθώς το Ιράν εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις και χτυπήματα με drones.

Η απόφαση για το κλείσιμο του Ναού της Αναστάσεως ελήφθη με βάση τις αυστηρές οδηγίες των ισραηλινών αρχών, οι οποίες απαγορεύουν τις μαζικές συναθροίσεις, λόγω του κινδύνου  επιθέσεων και αντιποίνων από την Τεχεράνη.

Νεότερη Ενημέρωση: Ο πρωθυπουργός του Καναδά δεν αποκλείει συμμετοχή του στρατού της χώρας του στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

«Δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε κατηγορηματικά» τη συμμετοχή του στρατού του Καναδά, είπε έχοντας πλάι του τον Αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι στην Καμπέρα.

«Υποστηρίζουμε τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων.

Πρώτη Ενημέρωση: Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν είχαν στόχο να γονατίσουν το πυρηνικό και πυραυλικό του πρόγραμμα και να σπάσουν τη δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, με την ελπίδα ότι μια λαϊκή εξέγερση θα ολοκληρώσει την ανατροπή του καθεστώτος.

Όμως, χωρίς σαφές σχέδιο για την επόμενη μέρα, το Ιράν βρίσκεται μπροστά σε τέσσερις εντελώς διαφορετικές και εν μέρει τρομακτικές διαδρομές.

Στο πρώτο σενάριο, ο στρατός και το IRGC καταθέτουν τα όπλα, η αντιπολίτευση ενώνεται και μια μεταβατική κυβέρνηση, ίσως υπό τον Ρεζά Παχλαβί, οδηγεί τη χώρα σε εκλογές, παραδίδοντας στους Αμερικανούς το πυρηνικό υλικό και περιορίζοντας τους πυραύλους έναντι ενεργειακών συμφωνιών. Οι ειδικοί όμως το θεωρούν ελάχιστα πιθανό, τόσο λόγω της σκληρής δομής του καθεστώτος όσο και της δύσκολης σχέσης μεγάλου μέρους της κοινωνίας με τη δυναστεία Παχλαβί.

Πιο ρεαλιστικό εμφανίζεται το «μοντέλο Μαδούρο»: μια αλλαγή προσώπων αλλά όχι συστήματος, με την άνοδο ενός μετριοπαθούς ή «πραγματιστή» σκληροπυρηνικού που θα διαπραγματευτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα και γενναίες παραχωρήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κρατώντας όμως άθικτο τον μηχανισμό καταστολής. Ο πόλεμος θα λήξει σχετικά γρήγορα, με τις ΗΠΑ να αποσύρονται και το Ισραήλ να επιφυλάσσεται να ξαναχτυπήσει αν η Τεχεράνη παρεκκλίνει.

Το τρίτο σενάριο θέλει το Ιράν να αντέχει και να σκληραίνει: μια νέα, απολύτως ελεγχόμενη ηγεσία, στενά δεμένη με το IRGC, συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ το πυρηνικό πρόγραμμα θάβεται βαθύτερα, μετατρεπόμενο σε «βόμβα στο υπόγειο» με βάση τα 440 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που επαρκούν για αρκετές κεφαλές. Έτσι, ο πόλεμος που υποτίθεται θα απέτρεπε ένα πυρηνικό Ιράν κινδυνεύει να επιταχύνει ακριβώς αυτή την εξέλιξη, σπρώχνοντας τη χώρα προς ένα καθεστώς τύπου Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με τον Guardian.

Στο τέταρτο, πιο εφιαλτικό σενάριο, ο παρατεταμένος πόλεμος φθοράς διαλύει τον κρατικό μηχανισμό, ανοίγει εθνοτικές και περιφερειακές ρωγμές και βυθίζει το Ιράν σε ένα μωσαϊκό εμφύλιων συγκρούσεων όπου Κούρδοι, Αζέροι και άλλες ομάδες διεκδικούν χώρο και ισχύ. Μέσα σε αυτό το χάος, τα αποθέματα ουρανίου μετατρέπονται σε στρατηγικό «λάφυρο», με τον κίνδυνο διασποράς πυρηνικού υλικού να υπερβαίνει τα σύνορα του Ιράν και να αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις.

