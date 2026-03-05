Το Ιράν στέλνει δεύτερο πολεμικό πλοίο στη Σρι Λάνκα

Η Τεχεράνη αποστέλλει δεύτερο πολεμικό σκάφος στα χωρικά ύδατα Σρι Λάνκα, μία ημέρα μετά την καταστροφή της φρεγάτας IRIS Dena από αμερικανικό υποβρύχιο.

Το Ιράν στέλνει δεύτερο πολεμικό πλοίο στη Σρι Λάνκα
05 Μαρ. 2026 11:13
Pelop News

Το Ιράν αποστέλλει δεύτερο πολεμικό πλοίο προς τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, μία ημέρα μετά τη βύθιση της φρεγάτας IRIS Dena από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου.

Μέση Ανατολή: Αντίποινα Ιράν για τη βύθιση φρεγάτας, χτύπησε αμερικανικό μαχητικό και τάνκερ – Αρνείται εκτόξευση πυραύλου στην Τουρκία ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νεκροί Ιρανοί ναύτες από το πλήγμα ανέρχονται σε 87, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για 61 αγνοούμενους μέλη του πληρώματος του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε την ενέργεια των ΗΠΑ «θηριωδία στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν» και προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον «θα μετανιώσει πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησε».

Λίγο αργότερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικού τάνκερ στον Περσικό Κόλπο, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το σκάφος, τη θέση ή τις συνέπειες.

Η φρεγάτα IRIS Dena είχε προσκληθεί από το Ινδικό Ναυτικό για κοινές ασκήσεις και επέστρεφε στο Ιράν όταν δέχθηκε την επίθεση. Πρόκειται για την πρώτη βύθιση ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν–Μητσοτάκη: Συντονισμός για Κύπρο και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα
13:41 σπιράλ: «Ακέφαλο για έναν χρόνο το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας – Χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή και το 2026»
13:39 Γ’ Εθνική: Αναβλήθηκε η κλήρωση play offs και play outs
13:37 «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», συγκλονίζει ο Ταρέμι
13:34 «Yunan»: Η βραβευμένη ταινία του Ameer Fakher Eldin προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
13:30 Αστικό λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένο, δυο επιβάτες τραυματίες
13:28 Δυτική Αχαΐα: Υπόμνημα Αλεξόπουλου στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων
13:23 Υπόθεση Μουρτζούκου: Οι ψυχίατροι κρίνουν ότι είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της – Κόλαφος το πόρισμα
13:17 Ο Mikeius φέρνει την παράσταση «Incorrect» στην Πάτρα
13:14 Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα στο Φυσικό Αέριο! Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ
13:08 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ
13:07 «Είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά» ο Ακύλας για τα προγνωστικά στα στοιχήματα της Eurovision
13:04 Συλλυπητήριο μήνυμα Κατσανιώτη για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου
13:00 Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας Φίλιππος Παπαγεωργίου στην “Π”: «Χρειάζεται επανεκκίνηση»
12:59 ΑΑΔΕ: Οφειλές και πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας
12:53 Αμαλιάδα: Ξεκινά το νέο Διοικητήριο στη Σοχιά – «Πράσινο φως» για το έργο άνω των 6 εκατ. ευρώ
12:50 Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
12:46 Πατρινό Καρναβάλι: 1.300 μαθητές και ενήλικες γνώρισαν στο Πετρωτό πώς φτιάχνονται τα άρματα
12:37 Τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε ο Νίκος Μιχαλολιάκος στη δίκη της Χρυσής Αυγής
12:32 Συναγερμός στην Κύπρο: Μήνυμα στους κατοίκους στο Ακρωτήρι να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ