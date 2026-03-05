Το Ιράν στέλνει δεύτερο πολεμικό πλοίο στη Σρι Λάνκα

Το Ιράν αποστέλλει δεύτερο πολεμικό πλοίο προς τα χωρικά ύδατα της Σρι Λάνκα την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, μία ημέρα μετά τη βύθιση της φρεγάτας IRIS Dena από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου.

Μέση Ανατολή: Αντίποινα Ιράν για τη βύθιση φρεγάτας, χτύπησε αμερικανικό μαχητικό και τάνκερ – Αρνείται εκτόξευση πυραύλου στην Τουρκία ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νεκροί Ιρανοί ναύτες από το πλήγμα ανέρχονται σε 87, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για 61 αγνοούμενους μέλη του πληρώματος του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε την ενέργεια των ΗΠΑ «θηριωδία στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν» και προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον «θα μετανιώσει πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησε».

Λίγο αργότερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικού τάνκερ στον Περσικό Κόλπο, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το σκάφος, τη θέση ή τις συνέπειες.

Η φρεγάτα IRIS Dena είχε προσκληθεί από το Ινδικό Ναυτικό για κοινές ασκήσεις και επέστρεφε στο Ιράν όταν δέχθηκε την επίθεση. Πρόκειται για την πρώτη βύθιση ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

