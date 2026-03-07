Reuters: Πιθανή η αποστολή τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα στην Κύπρο

Στην Τουρκία εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα, δήλωσε σήμερα μία πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τραμπ για Ιράν: «Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» – Νέες απειλές και προαναγγελία επιθέσεων

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στα βήματα που εξετάζονται στον σταδιακό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατεχόμενων εδαφών στα βόρεια της μεγαλονήσου, καθώς η πολεμική διαμάχη εξαπλώνεται στην περιοχή.

Νωρίτερα, δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Yenidüzen, με επίκληση σε πηγές της πολιτικής αεροπορίας, ανέφερε ότι η Άγκυρα φέρεται να προχωρά στην ανάπτυξη τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Ερτζάν, στην κατεχόμενη Τύμπου.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, στο αεροδρόμιο έχει ήδη αρχίσει διαδικασία προετοιμασίας για την υποδοχή των αεροσκαφών, ενώ έχουν αυξηθεί και τα μέτρα ασφαλείας. Η άφιξή τους, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή, αναμένεται αύριο, Κυριακή, όπως έγραψε και η Cyprus Mail.

Η Yenidüzen σημειώνει ότι αρμόδιοι αξιωματούχοι δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια, αλλά πηγές ασφαλείας συνδέουν την κίνηση με τις εξελίξεις στην περιοχή και την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα των τελευταίων ημερών.

Το τουρκοκυπριακό δημοσίευμα εντάσσει την πιθανή ανάπτυξη των τουρκικών μαχητικών στο ευρύτερο σκηνικό στρατιωτικών μετακινήσεων γύρω από την Κύπρο, μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή και την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι και άλλες χώρες έχουν αναπτύξει αεροναυτικά μέσα γύρω από την Κύπρο, με πρώτη την Ελλάδα.



Η ουσία, βέβαια, δεν βρίσκεται μόνο στο αν θα προσγειωθούν τέσσερα μαχητικά στο Ερτζάν. Βρίσκεται κυρίως στο πολιτικό και στρατηγικό μήνυμα που εκπέμπει μια τέτοια κίνηση. Η Τουρκία διατηρεί ήδη ισχυρή στρατιωτική παρουσία στα κατεχόμενα και μια ενδεχόμενη αεροπορική ενίσχυση θα αποτελούσε ακόμη ένα βήμα εμπέδωσης στρατιωτικών τετελεσμένων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Μια παλιά συνήθεια της Άγκυρας, να βαφτίζει την δημιουργία τετελεσμένων ως «ασφάλεια» και να περιμένει από τους άλλους να κάνουν πως δεν βλέπουν.

After Greece, Turkey deploys fighter jets to Cyprus https://t.co/D4ErHOtfio — Cyprus Mail (@cyprusmail) March 7, 2026



Η παρουσία τουρκικών μαχητικών στο Ερτζάν θα προσθέσει ακόμη ένα στοιχείο στρατιωτικοποίησης σε μια ήδη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα για την Ανατολική Μεσόγειο και αυτό γιατί δεν πρόκειται απλώς για εσωτερική διευθέτηση της κατοχικής δύναμης σε έδαφος που ελέγχει παράνομα, αλλά για εξέλιξη που επηρεάζει συνολικά την εικόνα ασφάλειας στην Κύπρο και στέλνει μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις, από τη Λευκωσία μέχρι την Αθήνα και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

