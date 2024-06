Reuters: Πού και γιατί κερδίζει η Λεπέν ψηφοφόρους ΒΙΝΤΕΟ

Το Reuters επιχειρεί να αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά της εκλογικής βάσης της ακροδεξιάς καθώς πλησιάζουν οι εκλογές στη Γαλλία.

Οι ευρωεκλογές που διεξήχθησαν στις 9 Ιουνίου δεν αποτέλεσαν μόνο το έναυσμα για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, αλλά δίνουν επίσης ενδείξεις για την ταχεία άνοδο της ακροδεξιάς και τις κύριες ανησυχίες των ψηφοφόρων της.

Η Εθνική Συσπείρωση (RN) της Μαρίν Λεπέν έφτασε την πρώτη θέση στο 93% των 35.000 κοινοτήτων της Γαλλίας (το χαμηλότερο επίπεδο διοίκησης), που μεταφράζεται στο 80% των κοινοβουλευτικών εκλογικών περιφερειών.

Μια ανάλυση του Reuters για τα δεδομένα της ψηφοφορίας εξετάζει τους συσχετισμούς μεταξύ των εκλογικών αποτελεσμάτων του κόμματος της Λεπέν και του εισοδήματος, του επιπέδου εκπαίδευσης, της απόστασης μετακίνησης και του ποσοστού αποχής.

Η Λεπέν έχει εργαστεί σκληρά για να «σουλουπώσει» την εικόνα του ευρωσκεπτικιστικού εθνικιστικού κόμματός της, προβάλλοντάς το ευρύτερα ως υπερασπιστή των οικογενειακών εισοδημάτων, των θέσεων εργασίας και της γαλλικής ταυτότητας.

Στις ευρωεκλογές, η Εθνική Συσπείρωση ξεπέρασε το κόμμα της Αναγέννησης του Μακρόν με δύο προς ένα. Με τον τρόπο αυτό, διεύρυνε σημαντικά την απήχησή του πέρα από τα ιστορικά του οχυρά στις μεσογειακές ακτές και στη βόρεια ζώνη- όπου σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασε το κόμμα Μακρόν με επτά προς ένα.

Ενώ η ακροδεξιά της Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά κέρδισε στις αγροτικές περιοχές, οι μεγάλες πόλεις και τα προάστιά τους συνέχισαν να ψηφίζουν είτε τους συμμάχους του Μακρόν είτε τα αριστερά κόμματα, αναδεικνύοντας το χάσμα της Γαλλίας μεταξύ υπαίθρου και πόλεων.

Η ανάλυση του Reuters έδειξε επίσης ότι το ποσοστό της αποχής στις βουλευτικές εκλογές του 2022 συσχετίζεται πιο έντονα με την επιτυχία της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές.

Οι περιοχές όπου η Εθνική Συσπείρωση κατέλαβε την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές είχαν μέσο ποσοστό αποχής 46% στον πρώτο γύρο των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, σε σύγκριση με 39% μέσο όρο για τις πόλεις που κέρδισε το κεντρώο κόμμα του Μακρόν.

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές θα ξεπεράσει το 60%. Στις εκλογές του 2022 η συμμετοχή ήταν στο 47,5%.

Οι αιτήσεις για ψηφοδέλτια με πληρεξούσιο έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, πολύ υψηλότερα από τα τυπικά επίπεδα σε αυτή τη φάση της προεκλογικής περιόδου.

