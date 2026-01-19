Ρεζά Παχλαβί: Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί της χώρας

Την πρόθεσή του να επιστρέψει στο Ιράν και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις της χώρας δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη της Περσίας, ο οποίος ζει εδώ και δεκαετίες στην εξορία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 65χρονος Παχλαβί ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κατάσταση ως σύγκρουση «ανάμεσα στην κατοχή και την απελευθέρωση». Όπως δήλωσε, ο ιρανικός λαός τού ζήτησε να ηγηθεί και να επιστρέψει στη χώρα.

Δεν προσδιόρισε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, ενώ παραμένει ασαφές εάν θα του επιτραπεί η είσοδος στο Ιράν και ποιες ενδέχεται να είναι οι συνέπειες για τον ίδιο, δεδομένης της αντιπολιτευτικής του δράσης απέναντι στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

The battle in Iran today is between occupation and liberation. The Iranian people have called for me to lead. I will return to Iran. pic.twitter.com/V0JEVs55cw — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 18, 2026

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής στο Ιράν. Από τα τέλη Δεκεμβρίου, διαδηλώσεις ξέσπασαν σε ολόκληρη τη χώρα, με αφορμή τη βαθιά οικονομική κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό, εξελισσόμενες σύντομα σε ευρύτερη αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος.

Ο Παχλαβί κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τους Ιρανούς πολίτες, τονίζοντας ότι η κοινωνία έχει ήδη αναλάβει δράση στο εσωτερικό της χώρας. «Ο λαός του Ιράν ξεσηκώθηκε για να πάρει πίσω τη χώρα του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στάση της διεθνούς κοινότητας θα κριθεί από την Ιστορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Sunday Times, ο αριθμός των θυμάτων από την καταστολή των διαδηλώσεων ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 16.500 και 18.000, αν και τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες πηγές.

Το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HRANA), με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής 3.308 θανάτους, ενώ εξετάζει χιλιάδες ακόμη περιπτώσεις. Η επιβεβαίωση των αριθμών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ιρανικές αρχές έχουν επιβάλει εκτεταμένους περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από τις αρχές Ιανουαρίου.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παραδέχθηκε πρόσφατα για πρώτη φορά ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών.

