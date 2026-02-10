«Ρίχναμε πετσέτες για να σταματήσουμε την αιμορραγία της γυναίκας», μαρτυρία για την τραγωδία στην Ελευσίνα

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα με μεγάλη καθυστέρηση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για το πολύ σοβαρό περιστατικό, έφτασε το ασθενοφόρο, στην τραγωδία της Ελευσίνας, όταν γυναίκα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της ενώ έκανε όπισθεν.

Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος, όλα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του

Φτάνω στο σημείο και ακούγονταν φωνές, είχαν ήδη καλέσει το ΕΚΑΒ, είπε η μάρτυρας και πρόσθεσε ότι «βάλαμε τα παιδιά μέσα στην πολυκατοικία για να μην είναι παρόντα».

Τα παιδιά έλεγαν «η γιαγιά μας, η γιαγιά μας» ενώ η κόρη «ήταν σε σε απελπιστική κατάσταση», είπε η ίδια στον ΣΚΑΪ.

Η πόρτα σφηνωμένη στο δέντρο, «πετούσαμε πετσέτες για να σταματήσει η αιμορραγία», είπε η μάρτυρας.

Όπως, μάλιστα, υποστηρίζει, «κάλεσαν πάρα πολλές φορές το ΕΚΑΒ, τους έλεγαν ότι η γυναίκα πεθαίνει, το αίμα είναι πάρα πολύ, αλλά δεν έρχονταν βοήθεια. Από εδώ που είμαστε, το Θριάσιο που εφημέρευε απέχει πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο».

«Είναι τραγικό ότι είμαστε δίπλα σε εφημερεύον νοσοκομείο σε κεντρική πόλη της Αττικής και η βοήθεια έφτασε μετά από μισή ώρα, ενώ επισημαίναμε ξανά και ξανά ότι περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό», σχολίασε.

Το ΕΚΑΒ τόνισε για το περιστατικό ότι δέχθηκε κλήση στις 13.38 και το ασθενοφόρα έφτασε στο σημείο στις 13.44. Παρέλαβε τη γυναίκα στις 13.55 για τη διακομιδή.

Εν τω μεταξύ, νοσηλεύτρια που και η ίδια ήταν παρούσα στο περιστατικό είπε ότι την φώναξε η εγγονή της άτυχης γυναίκας.

