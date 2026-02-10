Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος, όλα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας προχώρησαν οι αρχές, μετά την πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών.

Ντοκουμέντο με την τοποθέτηση βόμβας στην επιχείρηση που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος

Ο κατηγορούμενος απολογούνταν για περισσότερες από 8 ώρες, με τη διαδικασία να ξεκινάει από νωρίς σήμερα (10/2) το πρωί. Οι αρχές εστίασαν στις επαφές που φέρεται να διατηρούσε, καθώς και στον τρόπο διαχείρισης ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Ο σμήναρχος υποστήριξε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω Linkedin, όταν –όπως ανέφερε– άγνωστα άτομα εντόπισαν το βιογραφικό του και επικοινώνησαν μαζί του.

Κατά τους ισχυρισμούς του, η επαφή δεν έγινε απευθείας από την Κίνα αλλά από εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία, η οποία παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες της Ασίας, μεταξύ αυτών και η Κίνα.

Στη συνέχεια αυτοί που τον προσέγγισαν ζητούσαν όλο και πιο διαβαθμισμένα αρχεία και πληροφορίες. Εκεί σύμφωνα με τις πληροφορίες «έπιασε» δουλεία και ο «Στίβεν» ο Κινέζος σύνδεσμος με το αμερικανικό όνομα.

Έγινε το ταξίδι στην Κίνα ενώ ο «Στιβεν» είδε τον σμήναρχο και στην Αθήνα και του έδωσε τους κωδικούς για το crypto wallet για να του βάζουν τα χρήματα.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να του ζητάει διαβαθμισμένα αρχεία και πληροφορίες και όσο τις έδινε του έδιναν περισσότερα χρήματα.

Όταν κατάλαβε ότι ο σύνδεσμος έχει να κάνει με την Κίνα όπως λέει ήταν αργά και μετά ξεκίνησαν ότι ξεκίνησαν απειλές και εκβιασμοί.

Είχε δώσει ήδη πληροφορίες και σχέδια άμυνας που δεν αφορούσαν την Ελλάδα. Όπως λέει ο σμήναρχος στόχος του ήταν να κάνει τη μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση και το επόμενο βήμα από τη στιγμή που θα άφηνε την αεροπορία και να βρει μια καλή επόμενη δουλειά.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου Βασίλης Χειρδάρης ανέφερε ότι «η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα. Το αίτημα του εντολέα ήταν να προφυλακιστεί και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, όπως και ένα δεύτερο αίτημα, να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την Ελληνική δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα γεγονότα με ότι έχει συμβεί, χωρίς υπερβολές και χωρίς όλα αυτά που διαδίδονται στον Τύπο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητάει την καταδίκη του από την στρατιωτική δικαιοσύνη. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ένιωσε ανακουφισμένος από την σύλληψη του και ολοκληρώθηκε μια διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη για τον ίδιο. Θεώρησε ότι από την αρχή δεν είχε συναλλαγή με κρατικό φορέα αλλά ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές σε εταιρείας από την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας, για να βρουν επενδυτικές εταιρείας στην Ευρώπη, στις χώρες του ΝΑΤΟ και στις Δυτικές χώρες μέχρι που πήγε στην Κίνα. Άλλαξαν τα πράγματα και τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα που ενδεχομένως να αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες. Αναγκαστικέ από την πίεση των πραγμάτων και από τον φόβο γιατι του είπαν “ξέρουμε την οικογένεια σου, ξέρουμε που μένεις και ξέρουμε και τι δουλειά κάνεις” και αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μια διαδικασία που δεν ήθελε».

Η γραπτή δήλωση του κατηγορουμένου

Ο κ. Χειρδάρης ανέγνωσε δήλωση του εντολέα του, στην οποία ο ίδιος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των πράξεών του χωρίς να αναζητά δικαιολογίες: «Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο απειλητικό, επικίνδυνο και παράνομο.Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου. Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία, ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαιζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι. Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

