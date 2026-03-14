Ρήγμα στην κυβέρνηση Μελόνι για τη Ρωσία: Ο Σαλβίνι ζητά χαλάρωση κυρώσεων, ο Ταγιάνι λέει «να μείνουν»

Διαφορετικές γραμμές στο εσωτερικό της ιταλικής κυβέρνησης φέρνει στο προσκήνιο η συζήτηση για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των ευρωπαϊκών οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Από τη μία πλευρά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι υιοθετεί σαφώς πιο ελαστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι η Ιταλία και η Ευρώπη θα έπρεπε να κινηθούν με τον ίδιο «ρεαλισμό» που, κατά τον ίδιο, έδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα του ρωσικού πετρελαίου. Από την άλλη, ο υπουργός Εξωτερικών, επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και επικεφαλής της Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι ξεκαθαρίζει ότι οι κυρώσεις προς τη Μόσχα πρέπει να παραμείνουν.

Ο Σαλβίνι έδωσε έμφαση στο επιχείρημα του πραγματισμού, λέγοντας ότι η βασική δύναμη της δυτικής συμμαχίας και του ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέλεξαν μια διαφορετική στάση σε σχέση με το ρωσικό πετρέλαιο και ότι η Ευρώπη οφείλει να εξετάσει την ίδια κατεύθυνση. Με τη θέση αυτή επαναφέρει μια γνωστή ρητορική της Λέγκα, που εδώ και χρόνια ασκεί πίεση για πιο χαμηλούς τόνους απέναντι στη Μόσχα και για επιλογές που, κατά το κόμμα, προστατεύουν περισσότερο τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Απέναντί του, ο Ταγιάνι επιχείρησε να κλείσει κάθε περιθώριο αμφισημίας. Όπως είπε, η Ιταλία συγκαταλεγόταν στις χώρες που πρωτοστάτησαν στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ακριβώς για να πιεστεί η Μόσχα προς κατάπαυση του πυρός. Υποστήριξε ακόμη ότι η Ρώμη στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να οδηγήσει σε ειρήνη, συμπεριλαμβανομένων και των αμερικανικών προσπαθειών, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει υποχώρηση από το πλαίσιο των κυρώσεων. Η δημόσια αυτή διαφοροποίηση ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η γραμμή της ιταλικής διπλωματίας παραμένει δεμένη με τη θέση της ΕΕ.

Η διαφωνία αποκτά μεγαλύτερη πολιτική σημασία επειδή έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για την Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλία οδεύει προς το δημοψήφισμα της 22ας και 23ης Μαρτίου για τη μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησής της, μια αναμέτρηση με υψηλό πολιτικό συμβολισμό για την ίδια. Reuters και άλλες πηγές επισημαίνουν ήδη ότι το δημοψήφισμα έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο τεστ για την κυβέρνηση και για την ικανότητα της Μελόνι να κρατά ενωμένο το δεξιό μπλοκ εξουσίας.

Έτσι, το νέο ρήγμα γύρω από τη Ρωσία δεν αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική. Αγγίζει και τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, σε μια φάση όπου η Μελόνι χρειάζεται να αποφύγει νέες εσωτερικές εντάσεις και να διατηρήσει ενιαίο πολιτικό μέτωπο. Το αν θα επιλέξει να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο γραμμές ή να επιβάλει πιο καθαρά τη μία από αυτές θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

