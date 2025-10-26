Rising Stars: Ο Προμηθέας ήττα από τον Ολυμπιακό – Φωτογραφίες

Ο Προμηθέας έκανε την ανατροπή και επικράτησε 77-72 του Ολυμπιακού στο κλειστό γυμναστήριο “Ανδρέας Παπανδρέου” στο Περιστέρι για την 2η αγωνιστική του Rising Stars.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί που πήραν πρώτοι ένα μικρό προβάδισμα στο παιχνίδι (3-8, 2’25’) με τους Αχαιούς να επιστρέφουν σταδιακά και να ισοφαρίζουν με τον Μέγγο (10-10, 5’45’’). Ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα γρήγορο 8-0 (8’35’’) για να πάρει ο Προμηθέας με τη σειρά του ένα ακόμη προβάδισμα (21-20, 13’34’’) με το τρίποντο του Οικονομίδη. Ο Σκληρός έγραψε το 22-22 (14’30’’), αλλά από το σημείο αυτό και ως το ημίχρονο της αναμέτρησης οι Πειραιώτες ήταν αυτοί που είχαν τον πρώτο λόγο για να φτάσουν ως το 29-37 με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι με ένα 8-2 στην τρίτη περίοδο για να φτάσει στο +14 (31-45, 22′) με τους Πατρινούς να πλησιάζουν για να διαμορφώσουν το 41-47 (23’50”) με τους Βιτωράκη και Μέγγο. Η διαφορά, όμως, πήρε και πάλι διψήφια τιμή με τον Φυλακτάκη σε πρώτο πλάνο και τον Παπαϊωάννου να γράφει το 45-57 (26’20”). Το παιχνίδι είχε δρόμο ακόμη και το απέδειξαν οι παίκτες του Ντάγιου μειώνοντας για μία ακόμη φορά με τον Φωτεινάκη να ευστοχεί για το 57-61 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Προμηθέας συνέχισε στο δικό του τέμπο για να φτάσει να προηγηθεί (66-65, 33’10”) και στο +3 (68-65) με τον Σταμούλο. Ο Παπαθεοδώρου έγραψε το 70-67 και στη συνέχεια έδωσε και την ασίστ στον Φωτεινάκη για το τρίποντο από την γωνία και το 73-67 (37’10”). Ο ίδιος έγραψε και το 75-70 (38′) με τον Φυλακτάκη να πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας με 35” στο ρολόι για το 75-72. Ο Οικονομίδης όμως ευστόχησε και υπέγραψε το τελικό 77-72.

Διαιτητές: Πετράκης-Ιωαννίδης-Παπαδημητρίου. Τα 10λεπτα: 12-18, 29-37 (ημ.), 57-61, 77-72.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ντάγιος): Κωσταρίδης, Φωτεινάκης 10 (2), Φαληδέας, Σκληρός 8, Μέγγος 9, Οικονομίδης 10 (1), Βιτωράκης 7 (1), Σταμούλος 16 (1), Κατσιγιάννης 11, Παπαθεοδώρου 6 (7ριμπ., 5 ασ., 5κλ.), Κουτσίδης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Μπέκας, Νικολάου 3 (1), Χαϊδεμένος 18 (2), Παπαϊωάννου 12 (1), Καζιάνης, Δέδες, Μαλάκος, Γκίκας 6, Φυλακτάκης 15, Μπουζούλας 13 (13ρ.), Εξαρχόπουλος 4, Νόττας 1.