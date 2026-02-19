Ρομπότ που σβήνουν φωτιές με ακρίβεια σχεδόν 100%

Ενα σμήνος αυτόνομων ρομπότ πυρόσβεσης σε πείραμα ρομποτικής, απέδειξε ότι η συνεργατική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντιμετωπίσει πολλαπλές εστίες φωτιάς με ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 99,67%. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Το ερευνητικό έργο υλοποιήθηκε από τη Cyborg Dynamics Engineering σε συνεργασία με το Griffith University και με χρηματοδότηση της Queensland Defence Science Alliance. Στο επίκεντρο του πειράματος βρέθηκε ένα μη επανδρωμένο όχημα εδάφους (UGV) που συνεργάστηκε με έως τέσσερα εικονικά ρομπότ, σε ένα υβριδικό περιβάλλον προσομοίωσης και πραγματικών συνθηκών. Το φυσικό ρομπότ κινήθηκε μέσα από εμπόδια, εντόπισε εστίες φωτιάς και συντονίστηκε με τους «ψηφιακούς» συνεργάτες του για την κατάσβεσή τους -ένα σενάριο που προσομοιώνει πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Η επιτυχία βασίστηκε σε μια μέθοδο εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης όπου πολλά «έξυπνα» συστήματα μαθαίνουν ταυτόχρονα, δοκιμάζοντας διαφορετικές ενέργειες και βλέποντας ποια λειτουργεί καλύτερα, ενώ συνεργάζονται μεταξύ τους και με το περιβάλλον.

Η εκπαίδευση έγινε σε τρία βήματα: πρώτα ένα ρομπότ έμαθε να κινείται σωστά στον χώρο, μετά περισσότερα ρομπότ εξασκήθηκαν στο να αποφεύγουν εμπόδια και τέλος εκπαιδεύτηκαν να δουλεύουν μαζί για να σβήνουν πολλές φωτιές σε πιο δύσκολα και ρεαλιστικά σενάρια.

Σύμφωνα με το interestingengineering.com, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς τα ρομπότ μπορούσαν να αυτοοργανώνονται, να κατανέμουν αποστολές και να χωρίζονται σε ομάδες για διαφορετικές εστίες φωτιάς, μειώνοντας δραστικά το γνωστικό φορτίο των ανθρώπινων χειριστών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή Δρ. Zhe Hou, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι τέτοια συστήματα μπορούν να μεταφερθούν σε πραγματικές εφαρμογές, από τη διαχείριση καταστροφών έως την αυτόνομη πλοήγηση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Η τεχνολογία αυτή δεν ξεκινά από το μηδέν. Η Cyborg Dynamics έχει ήδη αναπτύξει τηλεχειριζόμενα πυροσβεστικά UGV που χρησιμοποιούνται σε ορυχεία, απομακρύνοντας τους πυροσβέστες από επικίνδυνες ζώνες. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με την ομάδα, είναι η πλήρης αυτοματοποίηση της συμπεριφοράς των σμηνών, ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο με βάση δεδομένα από πολλαπλούς αισθητήρες -συχνά ταχύτερα από έναν άνθρωπο.

Πέρα από την πυρόσβεση, οι ερευνητές εξετάζουν την εφαρμογή του ίδιου πλαισίου σε εναέρια και υποβρύχια ρομποτικά συστήματα, ανοίγοντας τον δρόμο για μικτές ομάδες αυτόνομων μηχανών που θα επιχειρούν συλλογικά.

