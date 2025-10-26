Ροδάνθη Φλώρου: Οδηγός μου το κρυφό όραμα για τον Μπάιρον

Σε μια εποχή όπου η πολιτιστική μας ταυτότητα απειλείται συχνά από τη λήθη και την αδιαφορία, υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν απέναντι στον χρόνο και να διασώσουν ό,τι πολυτιμότερο διαθέτουμε: τη μνήμη, την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά.