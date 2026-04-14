Ροδόπη: Καταδίωξη με δύο αυτοκίνητα, ανατροπή και πέντε συλλήψεις – Κρύβονταν σε πρανές μετά το κυνηγητό

Μια επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε από αστυνομικό έλεγχο και κατέληξε σε πέντε συλλήψεις σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα στη Ροδόπη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα άρχισαν όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής εντόπισαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι πέντε κατηγορούμενοι και επιχείρησαν να το ελέγξουν.

Ο οδηγός, μόλις κατάλαβε ότι οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα για έλεγχο, πάτησε γκάζι και προσπάθησε να διαφύγει. Κατά την πορεία του, φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα καταδίωξη.

Η υπόθεση δεν έμεινε εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα σε περιοχή της Κομοτηνής και συνέχισαν πεζοί, προσπαθώντας να χαθούν από το οπτικό πεδίο των αστυνομικών.

Αφησαν το πρώτο όχημα και άρπαξαν δεύτερο αυτοκίνητο

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της υπόθεσης ήρθε αμέσως μετά, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι πέντε κατηγορούμενοι αφαίρεσαν δεύτερο αυτοκίνητο από οικισμό της Ροδόπης για να συνεχίσουν τη διαφυγή τους.

Η νέα αυτή προσπάθεια, ωστόσο, δεν είχε καλύτερη κατάληξη. Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα αναποδογυρισμένο σε παρακείμενο σημείο επαρχιακής οδού, γεγονός που δείχνει και την ένταση με την οποία εξελίχθηκε η φυγή τους.

Το σκηνικό που διαμορφώθηκε παρέπεμπε σε υπόθεση με διαδοχικά επεισόδια, καθώς από τον αρχικό έλεγχο οι Αρχές βρέθηκαν να ερευνούν όχι μόνο επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και κλοπή οχήματος, με την επιχείρηση να απλώνεται σε περισσότερα από ένα σημεία της περιοχής.

Εντοπίστηκαν κρυμμένοι σε πρανές

Μετά την ανατροπή του δεύτερου οχήματος, ακολούθησαν αναζητήσεις από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά εντόπισαν τους πέντε κατηγορούμενους να κρύβονται σε πρανές κοντά στην επαρχιακή οδό.

Η εικόνα αυτή έκλεισε το κυνηγητό, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στους πέντε και να σχηματίζουν σε βάρος τους δικογραφία για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση, κατά περίπτωση.

Το αυτοκίνητο που είχε κλαπεί κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τη διαφυγή. Παράλληλα, κατασχέθηκε και ένα ηλεκτρικό πλυστικό μηχάνημα, για το οποίο εξετάζεται σε ποιον ανήκει και πώς βρέθηκε στην κατοχή τους.

Βαρύ παρελθόν για δύο από τους συλληφθέντες

Η έρευνα που ακολούθησε έδωσε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην υπόθεση. Οπως διαπιστώθηκε, ένας από τους συλληφθέντες καταζητούνταν ήδη με ένταλμα για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Επιπλέον, δεύτερος από τους πέντε είχε καταδικαστεί για διακεκριμένη κλοπή και απόπειρα κλοπής. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δύο από τους συλληφθέντες είχαν παραβιάσει περιοριστικούς όρους διαμονής που τους είχαν επιβληθεί.

Αυτό σημαίνει ότι η δικογραφία δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη καταδίωξη στη Ροδόπη, αλλά συνδέεται και με ανοιχτές εκκρεμότητες και παλαιότερες ποινικές υποθέσεις, στοιχείο που ενισχύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Στον εισαγγελέα οι πέντε συλληφθέντες

Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Η υπόθεση της Ροδόπης ξεχώρισε όχι μόνο για την ένταση της καταδίωξης, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε: από έναν αρχικό έλεγχο της Τροχαίας, σε φυγή με επικίνδυνους ελιγμούς, εγκατάλειψη οχήματος, κλοπή δεύτερου αυτοκινήτου, ανατροπή και τελικό εντοπισμό των δραστών κρυμμένων σε πρανές. Είναι από εκείνες τις υποθέσεις που μέσα σε λίγες ώρες ανοίγουν πολλαπλά ποινικά μέτωπα και δείχνουν πόσο γρήγορα μπορεί να κλιμακωθεί ένα φαινομενικά τυπικό αστυνομικό περιστατικό.

