Μυτιλήνη: Πυροβολούσε με καραμπίνα την ώρα της Ανάστασης – 34 μήνες σε 25χρονο

Σε ποινή φυλάκισης 34 μηνών καταδικάστηκε τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2026 από το Αυτόφωρο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης ο 25χρονος που κατηγορήθηκε ότι πυροβολούσε με καραμπίνα τη νύχτα της Ανάστασης στη Μυτιλήνη. Η απόφαση αφορά αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και άσκοπους πυροβολισμούς, ενώ η έφεση που ασκήθηκε έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη έπειτα από μήνυση ιδιώτη, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο νεαρός πυροβολούσε έξω από το σπίτι του λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Ανάστασης, χρησιμοποιώντας κυνηγετική καραμπίνα. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών και οδήγησε στη σύλληψη του 25χρονου.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε αντιμέτωπος με τρεις βασικές κατηγορίες: παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκοπους πυροβολισμούς και παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για:

παράνομη οπλοφορία

παράνομη οπλοχρησία

άσκοπους πυροβολισμούς

Για τις παραπάνω πράξεις του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 34 μηνών. Ωστόσο, η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, κάτι που σημαίνει ότι η ποινή δεν εκτελείται άμεσα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Αντίθετα, το Αυτόφωρο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης απάλλαξε τον 25χρονο από την κατηγορία που αφορούσε παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων. Σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου, δεν προέκυψε ότι γνώριζε πως στο σπίτι του μηνυτή, έξω από το οποίο σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, υπήρχε κατοικίδιο ζώο.

Τι δέχθηκε το δικαστήριο

Κατά την ακροαματική διαδικασία εξετάστηκαν τα δεδομένα της υπόθεσης και η σύνδεση των πυροβολισμών με την επιπλέον κατηγορία που αφορούσε ζώο συντροφιάς. Οι δικαστές έκριναν ότι δεν στοιχειοθετήθηκε γνώση του κατηγορούμενου για την παρουσία κατοικιδίου στο συγκεκριμένο σημείο και για αυτό το σκέλος οδηγήθηκαν σε αθωωτική κρίση.

