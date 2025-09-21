Ρόδος: Χειροπέδες σε τρεις αλλοδαπούς για διακίνηση ναρκωτικών, τι βρέθηκε πάνω τους

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ηλικίας 28, 30 και 31 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη διαμονή στη χώρα προχώρησε το Σάββατο (20/9) η Αστυνομία στη Ρόδο.

Ειδικότερα, ο 30χρονος φέρεται πως προμήθευε με ναρκωτικά τον 28χρονο, ο οποίος στη συνέχεια διέθετε συστηματικά μικροποσότητες ναρκωτικών σε ενδιαφερόμενους χρήστες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έχουν ταυτοποιηθεί.

Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν σε πάρκο μία κρυμμένη ποσότητα κοκαΐνης βάρους 806 γραμμαρίων, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Χθες το βράδυ, οργανώθηκε επιχείρηση κατά την οποία εντοπίσθηκαν οι συλληφθέντες μέσα σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου ο 28χρονος επιχείρησε να διαφύγει ασκώντας βία, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Στην κατοχή των δραστών και σε έρευνα που έγινε στις κατοικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

– 3 κινητά τηλέφωνα

– Μία ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής εικόνας

Μέσα στο όχημα βρισκόταν και ένας 31χρονος, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα μας. Επιπλέον, η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει ακόμη δύο άτομα, για αγορά ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

