Ρόδος: Δώδεκα ημέρες μάχης και ένα τέλος που ράγισε καρδιές – “Έφυγε” η τρίχρονη που είχε πέσει σε πισίνα

Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Ρόδο και τη Βρετανία βρήκε τραγική κατάληξη. Το 3χρονο κοριτσάκι που είχε πέσει σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο στις 14 Οκτωβρίου, άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της πατρίδας του, έπειτα από 12 ημέρες νοσηλείας και συνεχούς μάχης για τη ζωή του.

Η μικρή είχε ανασυρθεί αναίσθητη από την πισίνα, όπου –σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας– έμεινε για περίπου δέκα λεπτά χωρίς να αντιληφθεί κανείς την παρουσία της. Μία πελάτισσα του ξενοδοχείου ήταν εκείνη που τελικά βούτηξε στο νερό και την ανέσυρε, όμως ήδη ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την πρώτη στιγμή, οι γιατροί που την ανέλαβαν στο νοσοκομείο της Ρόδου είχαν ενημερώσει την οικογένειά της ότι η εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί ήταν ανεπανόρθωτη. Το παιδί μεταφέρθηκε διαδοχικά στην Κρήτη και στη συνέχεια σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Βρετανίας, ωστόσο η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση. Την περασμένη Κυριακή (26 Οκτωβρίου 2025), η 3χρονη κατέληξε.

Νομικές εξελίξεις και ευθύνες

Για το περιστατικό είχαν συλληφθεί αρχικά, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο 44χρονος θείος της –ο οποίος είχε αναλάβει να την επιβλέπει τη μοιραία στιγμή– και ο 54χρονος υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που εξυπηρετούσε τους πελάτες του ξενοδοχείου.

Δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη είχε σχηματιστεί και για τον 57χρονο ιδιοκτήτη της μονάδας καθώς και για τον διευθυντή του ξενοδοχείου, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου. Μετά τον θάνατο του παιδιού, το κατηγορητήριο αναμένεται να τροποποιηθεί.

Τα κενά ασφάλειας

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφάλειας της ξενοδοχειακής μονάδας. Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, σωστικά μέσα, ούτε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο της πισίνας, γεγονός που θέτει ερωτήματα για τις συνθήκες λειτουργίας του ξενοδοχείου.

Καθοριστικό ρόλο στις νομικές εξελίξεις έχει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα πλάνα, το παιδί πλησίασε μόνο του την πισίνα στις 11:50 το πρωί, μπήκε στο νερό χωρίς συνοδεία ενηλίκου και βυθίστηκε λίγα λεπτά αργότερα. Για περίπου δέκα λεπτά κανείς δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ενώ στο σημείο δεν φαίνεται άτομο με καθήκοντα επιτήρησης.

Η πελάτισσα που το εντόπισε, βούτηξε και το ανέσυρε λίγο μετά τις 12:00, όταν το μικρό σώμα του είχε καλυφθεί από ένα φουσκωτό σωσίβιο και δεν ήταν ορατό.

