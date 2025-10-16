Ρόδος: Μάχη για τη ζωή του 3χρονου κοριτσιού που ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα – Υποβλήθηκε σε επέμβαση για εγκεφαλικό οίδημα

Συγκλονισμένη παραμένει η Ρόδος από το νέο περιστατικό πνιγμού ανήλικου σε πισίνα ξενοδοχείου, με το 3χρονο κοριτσάκι από τη Βρετανία να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μικρούλα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα ξενοδοχείου όπου διέμενε με την οικογένειά της. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια διακομίστηκε αεροπορικώς στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να τη σταθεροποιήσουν.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, το παιδί παρουσίασε εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αποσυμφόρηση του εγκεφάλου. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

«Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της υγείας του και κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να σωθεί», τόνισε ο κ. Χαλκιαδάκης, προσθέτοντας πως οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός ακόμη παιδιού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, επαναφέροντας το ζήτημα της ασφάλειας στις τουριστικές εγκαταστάσεις.

