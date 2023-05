Ρόδος: Ποιος είναι ο 26χρονος που κεραυνοβολήθηκε στη θάλασσα και κατέληξε – ΒΙΝΤΕΟ

Θλίψη στη Ρόδο, με 26χρονο τουρίστα να βρίσκει τραγικό θάνατο την ώρα που βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Αγάθης.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός άντρας χτυπήθηκε από κεραυνό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, το απόγευμα της Δευτέρας. Όλα συνέβησαν όταν ο νεαρός βρισκόταν στη θάλασσα ενώ έβρεχε και παρά τις εκκλήσεις των υπολοίπων τουριστών να βγει έξω, αυτός παρέμενε μέσα.

Το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και με τη βοήθεια άλλων λουομένων, μετέφεραν τον 26χρονο στη στεριά όπου οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο άτυχος 26χρονος ήταν λάτρης των extreme sports.

A paddleboarder who was killed by a lightning strike in Greece was urged to get out of the water moments before the fatal incident.

The 26-year-old British tourist was paddleboarding in the Agia Agathi area of Rhodes on Monday when he was electrocuted https://t.co/pAzi99Mhuc

