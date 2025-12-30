Ρόδος: Συνέλαβαν αστυνομικό με μισό κιλό κοκαΐνη!

Με μισό κιλό κοκαΐνης στην κατοχή του συνελήφθη στο λιμάνι της Ρόδου ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 37χρονο με βαθμό ανθυπαστυνόμου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στην εξωτερική φρουρά του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Ο αστυνομικός είχε ταξιδέψει από τον Πειραιά έχοντας τα ναρκωτικά στις αποσκευές του.

