Ρόδος: Την κακοποίησε ο σύντροφό της ενώ κρατούσε το βρέφος τους

Σοκ προκαλεί νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στη Ρόδο, με θύμα μια 33χρονη Βρετανίδα τουρίστρια που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα κακοποίησης δύο συνεχόμενες νύχτες από τον 37χρονο σύντροφό της, ενώ κρατούσε το βρέφος τους στην αγκαλιά της.

Ρόδος: Την κακοποίησε ο σύντροφό της ενώ κρατούσε το βρέφος τους
10 Οκτ. 2025 12:34
Pelop News

Στιγμές τρόμου έζησε μια 33χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στη Ρόδο, η οποία κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε δύο φορές μέσα σε δύο ημέρες από τον 37χρονο σύντροφό της, με τον οποίο έκανε διακοπές στο νησί μαζί με το τεσσάρων μηνών βρέφος τους.

Το ζευγάρι διέμενε σε ξενοδοχείο στο Κιοτάρι, όπου, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», σημειώθηκαν τα δύο περιστατικά βίας. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της την επιτέθηκε για πρώτη φορά τη νύχτα της 7ης Οκτωβρίου 2025, γύρω στις 23:00, ύστερα από έντονη λογομαχία. Ο 37χρονος φέρεται να την άρπαξε από τον λαιμό, να την έριξε στο πάτωμα και να τη χτύπησε, προκαλώντας της τραυματισμούς στα χέρια, στο γόνατο και στο πόδι.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου, περίπου στις 22:00, όταν η γυναίκα κρατούσε στην αγκαλιά της το βρέφος τους, προσπαθώντας να το κοιμίσει. Μετά από νέα διαφωνία, ο άνδρας φέρεται να της τράβηξε βίαια τα μαλλιά, ξεριζώνοντας μέρος αυτών, και να τη χτύπησε στο πρόσωπο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Νότιας Ρόδου μετέφεραν το ζευγάρι στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Ρόδου. Παρότι η γυναίκα αρχικά δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση, η υπόθεση προχώρησε αυτεπαγγέλτως, λόγω της σοβαρότητας των περιστατικών.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη του 37χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές και επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και στις περιπτώσεις τουριστών που βρίσκονται προσωρινά στη χώρα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy
15:20 Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων
15:14 Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι
15:02 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
15:00 Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου
14:58 24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»
14:51 Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ
14:50 ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης
14:37 Η Victoria J. Hislop θα αναγορευτεί επίμημη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
14:25 Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας – Μεγάλο έργο για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής
14:24 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
14:24 Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο
14:15 Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα
14:14 Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά
14:09 Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ
14:08 Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»
14:04 Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
14:00 Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά
13:55 Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
13:48 Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ