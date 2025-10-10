Ρόδος: Την κακοποίησε ο σύντροφό της ενώ κρατούσε το βρέφος τους

Στιγμές τρόμου έζησε μια 33χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στη Ρόδο, η οποία κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε δύο φορές μέσα σε δύο ημέρες από τον 37χρονο σύντροφό της, με τον οποίο έκανε διακοπές στο νησί μαζί με το τεσσάρων μηνών βρέφος τους.

Το ζευγάρι διέμενε σε ξενοδοχείο στο Κιοτάρι, όπου, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», σημειώθηκαν τα δύο περιστατικά βίας. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της την επιτέθηκε για πρώτη φορά τη νύχτα της 7ης Οκτωβρίου 2025, γύρω στις 23:00, ύστερα από έντονη λογομαχία. Ο 37χρονος φέρεται να την άρπαξε από τον λαιμό, να την έριξε στο πάτωμα και να τη χτύπησε, προκαλώντας της τραυματισμούς στα χέρια, στο γόνατο και στο πόδι.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου, περίπου στις 22:00, όταν η γυναίκα κρατούσε στην αγκαλιά της το βρέφος τους, προσπαθώντας να το κοιμίσει. Μετά από νέα διαφωνία, ο άνδρας φέρεται να της τράβηξε βίαια τα μαλλιά, ξεριζώνοντας μέρος αυτών, και να τη χτύπησε στο πρόσωπο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Νότιας Ρόδου μετέφεραν το ζευγάρι στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Ρόδου. Παρότι η γυναίκα αρχικά δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση, η υπόθεση προχώρησε αυτεπαγγέλτως, λόγω της σοβαρότητας των περιστατικών.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη του 37χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές και επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και στις περιπτώσεις τουριστών που βρίσκονται προσωρινά στη χώρα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



