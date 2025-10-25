Ρώμη: Ιάπωνας τουρίστας πέθανε πέφτοντας από το Πάνθεον

Η αστυνομία άνοιξε έρευνα για το συμβάν

Ρώμη: Ιάπωνας τουρίστας πέθανε πέφτοντας από το Πάνθεον
25 Οκτ. 2025 15:11
Pelop News

Iάπωνας τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον στη Ρώμη. Ο 69χρονος άνδρας καθόταν στον τοίχο πριν πέσει από ύψος 7 μέτρων στην τάφρο του αρχαίου μνημείου την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Οι διασώστες αναγκάστηκαν να ανοίξουν με τη βία μια πύλη στη Via della Palombella έξω από το Πάνθεον για να φτάσουν στον άνδρα, ο οποίος είχε πεθάνει ακαριαία.

Η αστυνομία της Ρώμης άνοιξε έρευνα για το συμβάν.

Το περιστατικό στο Πάνθεον στη Ρώμη
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου το Σάββατο, ο άνδρας επισκεπτόταν τη Ρώμη με την κόρη του, η οποία είπε στην αστυνομία ότι έπεσε μετά από ξαφνική αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, τονίζει ο Guardian.

Ο τοίχος είναι συχνά γεμάτος με τουρίστες που κάνουν ένα διάλειμμα από τις περιηγήσεις τους.

Το Πάνθεον, που χτίστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό, είναι ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Ιταλίας.
Η είσοδος ήταν δωρεάν μέχρι το 2023, όταν εισήχθη σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Το τέλος των 5 ευρώ ήταν αμφιλεγόμενο τότε, αλλά δεν αποθάρρυνε τους τουρίστες, με περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα να επισκέπτονται το μνημείο το 2024. Συχνά σχηματίζονται μεγάλες ουρές στην Piazza della Rotonda έξω από το μνημείο.
