Ρώμη: Πυροβολισμοί, τρομοκράτες και επέμβαση των Ειδικών Δυνάμεων στο αεροδρόμιο ΒΙΝΤΕΟ

Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο, στη Ρώμη εκτυλίχθηκαν σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινιά.

Στο πλαίσιο άσκησης της Aντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας της χώρας το απόγευμα του Σαββάτου 29/11/2025, μια ομάδα τρομοκρατών εισέβαλε στο αεροδρόμιο και κράτησε όμηρους πολίτες. Στη συνέχεια, επεμβαίνει η Ειδική Μονάδα του Στρατού και της Αστυνομίας προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση.

Το Κρατικό Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑNSA), αναφέρει πως το σενάριο σκηνοθετήθηκε από την Νομαρχία της Ρώμης και την Αστυνομία, με τη συμμετοχή των Αεροδρομίων της Ρώμης, της ENAC (Ιταλική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), της ENAV (Ιταλική Εθνική Αρχή Αεροπορίας), του Αρχηγείου Αστυνομίας της Ρώμης, των Carabinieri, της Guardia di Finanza (Ιταλική Οικονομική Αστυνομία), των Πυροσβεστών, της Λιμενικής Αρχής, του Αστυνομικού Τμήματος Φιουμιτσίνο, του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού και της Ares 118.

Η άσκηση, που είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο των περιοδικών δοκιμών του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας, εκτελέστηκε με επιτυχία χωρίς να επηρεάσει την κανονικότητα των πτήσεων ή την ασφάλεια των επιβατών και των χειριστών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



